To tyve stoppet efter indbrud i vandværk

Hvor vidt de skal fremstilles i et grundlovsforhør er der dog endnu ikke taget stilling til oplyser vagthavende hos Nordjyllands Politi.

De to mænd blev anholdt, og der er tale om en 29-årig mand fra Kongerslev og en 29-årig mand fra Aalborg, der bliver afhørt hos politiet i Aalborg torsdag formiddag.

De to tyve havde nået at gemme tyvekosterne, der dog blev fundet ved en ransagning på en adresse i Kongerslev.

Vidner havde set personer på stedet omkring gerningstidspunktet samt en VW Touareg køre fra stedet, og en politipatrulje stoppede senere bilen med to mænd i Danmarksgade i Kongerslev.

BÆLUM: Ved at bryde et vindue op skaffede tyve sig onsdag aften klokken 23.28 adgang til vandværksbygningen på Stadionvej i Bælum.

