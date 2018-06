Desperat eftersøgning i grotte af 12 fodbolddrenge og træner

Hundredvis af redningsfolk var mandag mobiliseret i det nordlige Thailand for at redde 12 fodbolddrenge og deres træner, som har været spærret inde i en grotte i to dage efter et uvejr med oversvømmelser.

Myndighederne oplyser, at der er gjort adskillige forsøg på at trænge ind i grotten og finde savnede, men de er slået fejl.

Men de er overbevist om, at drengene og træneren fortsat er i live, og derfor vil redningsholdene fortsætte med at lede skriver AP.

Det er lykkedes dykkere at finde cykler, sko og fodaftryk i den fem kilometer lange grotte Tham Luang, der ligger ved grænsen til Myanmar.

Drengene og deres træner menes at have søgt tilflugt i grotten, da kraftig monsunregn begyndte at falde lørdag. Vandmasserne lukkede indgangen til grotten.

- Vi gennemsøger området omkring bjerget og vil forsøge at finde en anden udgang eller indgang, siger guvernøren i provinsen Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn.

Men en ekspert, der har studeret grotten de sidste seks år, siger, at der kun findes én udgang, og den er oversvømmet.

De savnede drenge er mellem 11 og 16 år.

En af mødrene til drengene slog alarm lørdag, da hendes søn ikke kom hjem som ventet.

Hen under spisetid dansk tid mandag er det mørk nat i Thailand, men der vil blive arbejdet hele natten, siger guvernøren.

- Vi har forberedt alt også med vandpumper i tilfælde af, at vandet stadig står højt, når vi finder dem, og vi har mad og drikke, siger han.

Monsunen i Thailand varer fra maj til oktober, og den forårsager ofte oversvømmelser og mudderskred.

Mindst 30 mennesker mistede i januar livet under store oversvømmelser i det sydlige Thailand. Her blev veje oversvømmet og blokeret.

/ritzau/AFP