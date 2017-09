Det betyder det nye MobilePay for dig

Fakta: Det ændrer sig for MobilePay

- Appen får nyt udseende, men forbliver den samme under overfladen.

- Betalinger kan nu overføres direkte fra kontoen i stedet for via betalingskort.

- Selv om MobilePay bliver sit eget firma, så er firmaet fortsat ejet af Danske Bank.

Kilde: Danske Bank.

/ritzau/FOKUS

DANMARK: Et nyt logo og selvstændigt firma er under opsejling for MobilePay. I stedet for at være en del af Danske Bank bliver betalingsappen sit eget firma.

Men hvad betyder det for kunderne?

På overfladen ikke det store, lyder det fra MobilePay. Og så alligevel. Løsrivelsen fra Danske Bank baner vej for, at de andre banker herhjemme har endnu mere grund til at indgå partnerskab med appen, og det giver en fordel i netbank, fortæller presseansvarlig hos MobilePay Peter Kjærgaard.

- Det bliver positivt for de kunder, som tidligere kun kunne se, at der var overført penge via MobilePay i deres netbank og kontoudtog. De kommer til at kunne se, hvem modtageren er. Om det er en butik eller ens veninde, forklarer han.

Det kan gøre det nemmere at gennemskue privatbudgettet, hvis man bruger betalingstjenesten til forskellige overførsler.

Samtidig med overgangen til et selvstændigt firma arbejder MobilePay sig også over i, at overførsler med appen går fra konto til konto. Hvor man tidligere brugte sine kortoplysninger - og dermed betalte med sit betalingskort - kan pengene nu overføres direkte fra din konto, når du betaler med MobilePay.

Det kommer ikke til at ændre det store for privatkunderne, men erhvervskunderne har fået nogle fordele, som kan komme os andre til gode over tid.

- Konto-overførslerne gør det langt billigere i drift, så vi forlods har givet skarpere priser til forretningerne, der tilbyder betaling via MobilePay. Det gør os konkurrencedygtige med betalingskort og gør, at selv små erhvervsdrivende kan bruge os med fordel, forklarer Peter Kjærgaard.

Virksomheden MobilePay er ikke længere en del af en bank, men har i stedet licens til at drive et såkaldt e-pengeinstitut, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Finanstilsynet stiller store krav til, "at instituttet har forsvarlige forretningsgange på væsentlige områder, som typisk vil være beskyttelse af brugermidler, it-sikkerhed, og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme."

Dine personlige oplysninger kommer altså ikke i fare for at blive videresolgt til annoncører eller lignende af, at MobilePay ikke længere er en bank.

Enkelte brugere af MobilePay kan opleve at blive bedt om at bekræfte deres identitet med skanninger af det gule sygesikringskort og pas. Det har ikke direkte noget at gøre med, at MobilePay bliver en selvstændig virksomhed, men handler om finansielle virksomheders krav om identificering af brugerne.

- Hvis man har skjult adresse eller adresse i udlandet, så har vi ikke adgang til dem i cpr-registret, og så er vi nødt til at bede om dokumentation for, at man er den, man siger, man er, fortæller Peter Kjærgaard og tilføjer, at også brugere, som ønsker højere beløbsgrænser, vil blive bedt om at identificere sig med eksempelvis NemID.

Forbrugerrådet Tænk fortæller, at hvidvaskregler stiller store krav om identifikation, både hvis man er bruger af betalingsapps som MobilePay, men også hvis man eksempelvis skifter bank.