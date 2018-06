Det bliver mørkt på landet: Gadelamperne skal fjernes

BRØNDERSLEV: Der bliver temmelig mørkt i landdistrikter i Brønderslev Kommune. Trods et utal af protester står kommunens teknik- og miljøudvalg fast på, at de rådne træmaster med gadelamper skal fjernes. Det er omkring 100 styk.

Hvis gadelamperne skal erstattes med nye, vil det koste omkring én mio. kr., og den bevilling siger politikerne nej til.

Der har ellers været megen røre omkring sagen. Landdistriktsrådet havde bedt om en dialog med de enkelte landsbyer, for at høre meningerne i de mindre byer. Og holdningen er ret så klar. Man vil ikke af med gadelamperne.

Nej fra borgene

Fra landsbyerne lyder meldingen generelt, at man ikke ønsker gadelamperne fjernet.

Men samtidig har sagen ført til, at der fra byzone-områder er kommet ønske om at få de eksisterende gadelamper suppleret med flere lamper.

Blandt andet ønsker Jerslev Borgerforening ekstra gadelamper på Sdr. Ringgade ved skolens parkeringsplads.

Beboerne i Tømmerby mener, at stedet har bymæssig karakter, så der skal være gadelys. Der er meget trafik i krydset, hvor der er en del skolebørn og gående.

Hallund Borgerforening ønsker de gamle træmaster udskiftet til nye gadelamper, for at sikre områdets børn en sikker skolevej i den mørke tid. Borgerforeningen mener ikke, at børn skal stå på bussen i mørke i Hallund, Hollensted og Ø. Linderup.

Begrundelsen er trafiksikkerhed

Ligeledes ønsker Klokkerholm Borgerforening de gamle træmaster udskiftet til nye lamper, og her er begrundelsen trafiksikkerhed.

Borgerforeningen er parat til at ofre gadelamper på Møllebrovej, Hellumvej og i svinget Bredkærsvej-Kærsigvej, men til gengæld er der ønske om at få stibelysningen langs Hellumvej udskiftet med vejbelysning, så Hellumvej kan oplyses. Denne vejbelysning ønskes forlænget ud til Østermarksvej.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget står på, at træmasterne skal fjernes i forbindelse med den omfattende energirenovering, der er i gang i hele kommunen, og som strækker sig over nogle år.