- Det er klart, at man ikke kan finde 123 millioner kroner uden at se på lønninger

MARIAGERFJORD: Byrådet i Mariagerfjord Kommune hvæsser sparekniven og går i gang med en stor sparerunde.

De 29 folkevalgte skal skære i alt 123 millioner kroner af kommunens 2019-budget.

Chefer, ledere og medarbejdere i Mariagerfjord Kommune fik torsdag eftermiddag en orientering om den alvorlige situation i den Venstre-ledede nordjyske kommune.

- Alle 29 i byrådet er enige om, at vi ikke ønsker at skære på kernevelfærden. Så vidt muligt vil vi skåne skoler, børnehaver og ældrepleje.

- Men det er også klart, at man ikke kan finde 123 millioner på et kommunalt budget, uden at se på lønninger, siger borgmester Mogens Jespersen (V), der havde indkaldt til pressemøde på rådhuset i Hobro torsdag om "den ulykkelige situation", kommunen er havnet i.

Uforskyldt, i store træk, synes borgmesteren - sagen er, at det går lidt for godt i Mariagerfjord Kommune. Kassebeholdningen er på 115 millioner kroner og overskuddet på driften er i samme størrelsesorden.

- Vi har en god, stabil økonomi i Mariagerfjord Kommune. Vi gør det et mulehår bedre end kolleger i andre kommuner og står altså nu i den situation, at vi bliver straffet for det, siger Mogens Jespersen.

- Man kan sammenligne med den enlige mor med tre børn, der altid har været på kontanthjælp. Den dag, hun får et arbejde, tager vi tilskuddene fra hende. Som kommune skal vi i højere grad stå på egne ben, siger Mogens Jespersen.

En ændring i tilskuddet fra staten via den kommunale udligningsordning har tilføjet Mariagerfjord Kommune en økonomisk begmand på 81 millioner kroner. Borgmesteren fortæller, at byrådet gik på sommerferie i forvisning om, at udfordringen "kun" var en manko på 30 mio.

- De 30 mio. var vi næsten i mål med at finde, da vi tirsdag 3. juli fik en udmelding fra ministeriet om, at vi ville få 51 millioner kroner færre gennem udligningen. I alt stod vi og manglede 81 millioner kroner, oplyser borgmesteren.

Tilskuddene fra staten til kommunerne bestemmes blandt andet af befolkningens alder og socioøkonomiske forhold - fx koster det Mariagerfjord Kommune 19,2 millioner kroner i tilskud i 2019, at børnetallet i kommunen falder.

- Udligningen er et kompliceret regnestykke, som ikke kun baserer sig på, hvordan vi selv klarer os i Mariagerfjord Kommune - det er afhængigt af udviklingen i landets 97 andre kommuner, siger kommunaldirektør Lars Clement.

På tirsdag tager Mogens Jespersen til København for at mødes med indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Mogens Jespersen vil gøre gældende, at Mariagerfjord får lov at dele besparelsen op over nogle år, lige som flere sjællandske kommuner har fået mulighed for.

- Disse kommuner har fået 1,2 milliarder kroner for meget på grund af fejl i udligningssystemet (angående udlændinges uddannelse), men de har fået en overgangsordning, så de har to-tre år til at vænne sig til det, siger borgmesteren.

Samlet sparemål på 123 mio.

Når det samlede sparemål i Mariagerfjord Kommune i dag lyder på 123 millioner, er det "worst case scenario", forklarer Mogens Jespersen:

Handicapområdet i Mariagerfjord Kommune forventes at skride med 17 millioner næste år, fordi flere borgere bevilges personlig hjælp.

På arbejdsmarkedsområdet når kommunen formentlig ikke sit mål om, at 613 borgere på overførselsydelser bliver selvforsørgende, hvilket kan resultere i en manglende indtægt i 2019 på 14 millioner kroner.

Endvidere vil kommunen få flere udgifter til borgere, der indlægges på sygehus - 11 mio. kroner, forventer direktionen.

I alt 42 millioner kroner, som skal lægges oven i de 81.

To procents besparelser

- Alle stående udvalg skal nu i gang med at finde to procents besparelser på deres budgetter. Økonomiudvalget skal finde fire procent. Det bliver en svær opgave, for vores serviceniveau er ikke højt i forvejen, påpeger Mogens Jespersen.

På anlæg er der lagt op til at spare 20 millioner kroner. Alle udvalg skal prioritere deres ønsker til nybyggeri, også om de helt kan sløjfes.

Kommunaldirektør Lars Clement bemærker, at skolestrukturen i Mariagerfjord Kommune allerede er på plads. Byrådet har udvist rettidig omhu - for otte år siden nedlagde man en stribe skoler - så på det område er der ikke det store at hente.

Udvalgene skal aflevere deres spare-forslag 29. august til en særlig forhandlingsgruppe, som er sammensat af formændene for de politiske grupper i Mariagerfjord Byråd, Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative, Radikale Venstre, DF og en enkelt løsgænger.

- Skatten er efter min mening det sidste håndtag, vi skal dreje på. Hvis vi sætter skatten op i Mariagerfjord, for eksempel med 0,1 procentpoint (fra de nuværende 25,9 procent), skal vi aflevere 75 procent af indtægten til staten det første år, siger Mogens Jespersen.

En skattestigning i Mariagerfjord Kommune forudsætter, at andre af landets kommuner sætter skatten ned, så det samlet set går i nul, siger borgmesteren.

Forhandlingsgruppen har "købt" sig lidt mere tid til at gennemgå den store spareplan: Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet er udskudt fra 12. til 17. september.