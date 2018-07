Det er slut med at bade: Rotter lukker havnebadet

AALBORG: Der er konstateret rotter ved Aalborg Havnebad. Det oplyser Aalborg Kommune fredag morgen.

Derfor er havnebadet indtil videre lukket.

- Der blev konstateret rotter ved havnebadet onsdag. To rotter var blevet fanget i en fælde, fortæller miljøtekniker Tina Dalsgaard Jensen fra Aalborg Kommune.

På den baggrund begyndte Aalborg Kommune en bekæmpelse af rotterne - men tog samtidig i løbet af torsdagen kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og herfra blev det anbefalet, at havnebadet lukker af hensyn til de badendes sikkerhed.

Ifølge Tina Dalsgaard Jensen foregår bekæmpelsen udelukkende med fælder - og altså ikke med eksempelvis gift eller ved at skyde rotterne.

- Vi har ikke lige nu noget bud på, hvor stort problemet er, men vi sætter noget spormel op, og vi laver noget overvågning, forklarer Tina Dalsgaard Jensen, der ikke tør komme med et bud på, hvornår havnebadet kan genåbnes - for mennesker.

Bekæmpelsen af rotterne vil fortsætte, indtil det vurderes, at rotteaktiviteten i området er ophørt.

Et tilbagevendende problem

Det er i øvrigt ikke første gang, at der har været problemer med at rotter gerne vil hygge sig i og omkring havnebadet.

- Rotter de holder til, hvor der er mennesker - så i takt med at sæsonen er godt i gang, så finder de tit, de steder, hvor det er rart at være i forhold til føde, forklarer Tina Dalsgaard Jensen.

Kommer de fordi, der er mennesker, der har efterladt mad ved havnebadet?

- Nej, der har ikke været efterladt føde til dem. Faktisk er der rigtigt pænt hernede, men rotter har en rigtig god lugtesans, og den går de efter.

- Og så kan de jo i øvrigt også finde på at leve af muslinger, som der jo er hernede, tilføjer hun.

Kan man gøre noget for at holde rotterne væk - eller vil det være et tilbagevendende problem ved havnebadet?

- Vi gør, hvad vi kan for at forhindre, at det er et attraktivt sted at være for rotterne. Men så længe vi har at gøre med et åbent område, så er det et sted, rotterne kan komme til. Vi kan jo ikke lukke havnebadet 100 procent af for dem, fastslår Tina Dalsgaard Jensen.