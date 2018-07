Det er slut med at spille for højt: Lydniveauet er låst fast

SKAGEN: I går gik guitarist og sanger Morten Larsen på scenen med sin trio, og han blev dermed den første, der prøvede at spille livemusik med det nye plomberede anlæg i gårdhaven på Skagen Bryghus.

Selvsamme Morten Larsen var onsdag med til at sikre, at naboerne til bryghuset ikke bliver generet af ulovlig høj musik.

I samarbejde med lydeksperten Bo Plot fra firmaet Arbejdsmiljøeksperten justerede han bryghusets lydanlæg, så støjgrænserne overholdes. Derefter blev anlægget plomberet, så musikerne ikke kan skrue højere op. Det skal sikre, at bryghuset ikke får problemer med Frederikshavn Kommune, der får klagerne over musikken.

- Med et plomberet anlæg har vi mulighed for at holde mange flere udendørs koncerter, fordi musikken ikke kan spilles højere, end loven tillader, forklarer René Diget Søgaard Sørensen, brygmester og direktør, Skagen Bryghus.

Justering af lyd. Bo Plot måler med et særligt udstyr, hvor høj musikken er fra bryghuset ved et af husene i nærheden.

Han siger ærligt, at især i denne varme er det svært for både gæster og musikere at forstå, at de skal stå og svede indendøre, når de giver koncert. Men det har de skullet på de dage, hvor bryghuset ikke havde tilladelse til udendørs musik.

Bryghuset har som andre livemusiksteder i Skagen søgt og fået dispensation til at holde 10 koncerter, hvor der spilles højere end det tilladte. Dertil kom en generel dis-pensation til alle under festivalen.

- Vi vil gerne have mere musik på bryghuset blandt andet i stil med vores fyraftensarrangementer fredag eftermiddag.

Direktøren for bryghuset tilføjer, at det især er bas og trommer, naboerne kan høre og bliver generet af. Parasollerne og afskærmningen tager de høje lyde.

Morten Larsen regner ikke med, at publikum vil synes, at musikken er lav. Den kommer til at passe med den slags musik, hans trio spiller. Morten L. Trio er på plakaten 13 gange i ugerne 29-36.

- Nu kan vi prøve at spille med det plomberede anlæg, og så kan vi se, om gæsterne og vi er tilfredse. Det tror jeg bestemt.

Lydekspert Bo Plot foretog flere målinger i nabolaget blandt andet over for og ved boliger på den samme vej som bryghuset ligger, og det er på de steder, grænsen blev sat.