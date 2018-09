Det er slut med stempler: Svend må kigge dybt i postkassen

FREDERIKSHAVN: Når Frederikshavn by lige om lidt kan fejre 200-års-købstadsjubilæum, mangler der noget i forhold til fejringen for 50 år siden.

I 1968 blev der nemlig i anledning af 150-års-jubilæet lavet et særligt poststempel.

- Da Frederikshavn fejrede 150-års-købstadsjubilæum, kunne man få stemplet sit brev på dagen med "Frederikshavn - Købstad i 150 år", fortæller Svend Bach Nielsen, som har sådan et brev.

Svend Bach Nielsen er frimærkesamler, og han havde set frem til også at få et brev med 200-års-stemplet på.

Han må dog kigge dybt ned i postkassen, for intet tyder på, at der bliver lavet sådan et i år.

Kuverten fra 1968 er endnu uåbnet, og der kommer ikke nogen ny 20. september 2018.

Brevet er endnu uåbnet

Det var Svend Bach Nielsens mor, som for 50 år siden sendte ham brevet.

- Jeg har ikke åbnet det endnu, for jeg ville vente med det, indtil jeg havde fået brevet med 200-års-stemplet, fortæller frimærkesamleren.

Svend Bach kan lige så godt åbne brevet, for 20. september dumper der ikke noget nyt brev i hans postkasse.

Og han er rimelig sikker på, at brevet blot indeholder en kort hilsen fra moren.

Det ved han, fordi hans bror ikke kunne dy sig for at åbne sit brev.

Foto: Gunnar Onghamar

Slut med særstempler

I Frederikshavn Frimærkeklub kunne de også godt tænke sig et særstempel på 200-års-dagen.

Her oplyser formand Anders Jørgensen, at der skam også blev lavet et særstempel i forbindelse med 175-års-købstadsjubilæet.

Men 200-året markeres altså ikke.

- Vi har undersøgt det, for mange har spurgt til det, og vi har været i kontakt med Post Nord, men de siger, at de er holdt op med lave stempler til byjubilæer, siger formanden.

Der stemples heller ikke et eneste brev længere i Frederikshavn, idet alle breve fra Nordjylland samles i Aalborg.

Selv om det er en vis logik i det, så var frimærkesamlerne villige til selv at gøre en indsats.

- Vi var villige til selv at lave et særstempel, men det måtte vi ikke, oplyser Anders Jørgensen.