AALBORG: Kør lidt før eller lidt senere, end du plejer, og spring køen over. Det budskab har Vejdirektoratet testet med skilte, der på udvalgte strækninger har opfordret bilisterne til netop dét, og en af de strækninger har været motorvejene omkring Aalborg.

Og det kan lade sig gøre at flytte lidt på folks kørselsvaner, viser pilotprojektet. Men det er ikke let, og det er ikke meget. Faktisk var Aalborg det sted ud af de seks teststrækninger, hvor flest bilister ændrede rejsetidspunkter for at styre udenom køerne: Syv procent. Ved Roskilde ændrede tre og en halv procent af bilisterne vane, som det eneste andet sted, hvor der faktisk skete en betydende ændring.

I forbindelse med undersøgelsen fortalte omkring halvdelen af testbilisterne, at de faktisk oplevede at komme hurtigere igennem trafikken, når de mødte skiltene med informationer om mindre trafikbelastede tidspunkter.

- Vi har lært meget af pilotprojektet. Resultatet viser tydeligt, at det er svært at ændre bilisternes vaner. Men det er positivt at se, at vi med specifikke skilte kan få nogle bilister til at køre på tidspunkter med færre biler, så de får en bedre køretur. Og så overrasker det os, at selvom rejsetiden ikke har ændret sig markant, så oplever over halvdelen af testbilisterne, at de kommer hurtigere frem, hvis de dagligt forholder sig aktivt til, om der er kø - og deres puls og blodtryk falder i takt med, at de får en bedre køreoplevelse.

- Al den viden vil vi bruge i projektets næste fase, hvor vi bl.a. vil teste de skilte, der virker bedst på strækninger med vejarbejder. Derudover vil vi undersøge, om vores trafikinformation kan målrettes de enkelte bilisters rejsevaner, så de får at vide, hvornår det er bedst at køre, og om vi kan samarbejde med virksomheder, der generer meget trafik til strækninger med lokal trængsel, siger Niels Tørsløv, der er trafikdirektør i Vejdirektoratet.

At det i sidste ende kun var et sted mellem ingen og syv procent af testpersonerne, der faktisk ændrede vaner, hænger for de flestes vedkommende givetvis sammen med, at man ikke nødvendigvis bare kan køre på et andet tidspunkt, selv om det isoleret set giver mening i forhold til den tid, turen tager.

Skal man møde klokken 8, så giver det ikke megen mening at køre, så man er på arbejde klokken 7.30. Og chefen synes sikkert heller ikke, at det er en god idé, at man i stedet kommer 8.30.

- Også indirekte forhold som at hente og bringe børn eller fritidsaktiviteter spiller ind. Derudover viser forskningen, at de såkaldte bløde værdier som normer og andres holdninger påvirker folks mødetidspunkter. Hvis der fx. er en stærk 8-16-mødekultur blandt medarbejderne på en arbejdsplads, så kan dette også være en barriere i forhold til at ændre folks kørevaner. siger trafikforsker Mikkel Thorhauge fra DTU.