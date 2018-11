Sensation under vandet: Dansk krigsskib fra 1700-tallet fundet ved Læsø

KATTEGAT: Efter mange års arbejde under vandet er det lykkedes dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen at finde vraget af det store danske krigsskib Printz Friderich, der gik tabt i 1780.

Linjeskibet Printz Friderich var en af den danske flådes stoltheder i slutningen af 1700-tallet, hvor Danmark var en maritim supermagt - men skibet led en krank skæbne i 1780, hvor det 28. september løb på grund ved Kobbergrund sydøst for Læsø og forliste totalt, dog uden stort tab af mandskab, idet kun seks-otte mand mistede livet. Siden har forliset af det store skib med 70 kanoner og en besætning på knap 700 mand været glemt trods skibet forliste så tæt under land, som tilfældet var.

Fundet af vraget er sket efter en ihærdig og årelang eftersøgning af dykker Kim Schmidt. Kim Schmidt og Undervandsgruppen har gennemsøgt mere end 104 km2 havbund med sidescan-sonar og magnetometer og dykket på mere end 200 anormaliteter på havbunden omkring Læsø, for at finde vraget.

Kim Schmidt vil nu sammen med Læsø Museum og Museum Bangsbo søge, at skaffe midler til yderligere undersøgelser og optagning af genstande. Vragets træværk er meget nedbrudt af pæleorme, men under ballaststen og sand forventes det at kunne finde kanoner og udstyr.

Fra vraget er der optaget objekter der bestemmer vragets oprindelse. De vil indgå i Læsø Museums særudstilling for 2019 om ”Strandinger og vrag ved Læsø”. Historier der involverer mange skæbner og vinkler. Fra første dykning på vraget optog Kim Schmidt kåreskæfter i messing, bly-musketerkugler og blyplade med kongekrone.

På Undervandsgruppens hjemmeside kan man læse beretningen om Linjeskibet Printz Friedrichs forlis, baseret på den efterfølgende Krigsretssag mod skibets fører Kommandørkaptajn Lous og officerer. Artiklen blev bragt i Læsø Museums Årsskrift for 2013.