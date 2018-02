Det har Frederik og Joachim sagt om deres far

KØBENHAVN: Prins Henrik er død. Han blev 83 år.

Læs her, hvad hans sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, har sagt om ham.

Prins Joachim i tv-program i anledning af prins Henriks 80-års fødselsdag:

- Han er også en spasmager, det hele skal ikke være hundrede procent stift og forudsigeligt. Kan han se sit snit til en lille overraskelse, så lader han gerne et program blive overrasket af en uventet optræden. Han kan være udklædt eller også bare lave et lille Houdini-forsvindingsnummer og så dukke op et helt andet sted.

Kronprins Frederik om sin fars vinproduktion i bogen "Enegænger - portræt af en prins":

- Det viste sig, at han var ti år foran udviklingen i Danmark, men danskerne vidste altid bedre: Sådan en prinsgemal, en fremmed, der har giftet sig med vores dronning, han er da nærmest en klovn, et monster.

Prins Joachim i bogen "Under Bjælken":

- Jeg var virkelig bange for min far, når han var i ridetøj, for så vidste jeg, at han ville komme ud og inspicere vores ridning og måske overtage beriderens job. Så det var vores store trussel i barndommen, fordi vores far forlangte fremgang, konsekvent. Frederik var langt mere tryg ved at ride, selv om han også havde sine kampe.

Prins Joachim til ugebladet Her og Nu efter at prins Henrik havde fået konstateret demens:

- I vores familie er det jo ikke sådan, at man bare kan lukke sig inde og tage den selv. Det er jo ikke os, der udbasunerer det, men pressen. Vi må dele min fars sygdom med resten af verden, så vi forsøger at tackle situationen efter bedste evne.

Kronprins Frederik om sin fars beslutning om ikke at blive begravet ved siden af dronningen i Roskilde Domkirke:

- Jeg har kun det at sige, at jeg er rigtig ked af min fars beslutning på rigtig mange områder. Mere kan der ikke siges om den her sag på nuværende tidspunkt.

Et nyere foto af kronprins Frederik og prins Henrik. Taget ved erhvervsmanden Peter Zobels bisættelse i Sankt Pauls Kirke i København i september 2017. Scanpix/Mads Claus Rasmussen