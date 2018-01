Det Hvide Hus: Præsident Trumps helbred er fremragende

Den årlige, obligatoriske helbredsundersøgelse af USA's siddende præsident viser, at præsident Donald Trumps helbred er "fremragende".

Det oplyser læge Ronny Jackson ifølge Det Hvide Hus fredag efter dagens undersøgelse på militærhospitalet Walter Reed.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lægen siger således, at undersøgelsen gik "usædvanligt godt".

- Præsidenten har et fremragende helbred, og jeg ser frem til at give flere detaljer på tirsdag, udtaler lægen ifølge Det Hvide Hus.

Donald Trump tilbragte omkring tre timer på militærhospitalet fredag eftermiddag. Her fik han blandt andet målt blodtryk, kolesterol, blodsukker, puls og vægt.

I den omdiskuterede bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House" af Michael Wolff beskrives 71-årige Trump som halvdoven, uengageret, mentalt ustabil og uegnet til at være præsident.

Det beskrives også, hvordan han elsker at ligge i sin seng og spise cheeseburgere, mens han ser tv.

Netop derfor har resultatet af helbredsundersøgelsen været ventet med spænding.

- Som altid med Trump er der to lejre, fortalte Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com, tidligere fredag.

- Den ene lejr mener, at det er en ren heksejagt. Den anden mener, at det er relevant nok at sætte fokus på, hvordan præsidentens kost og helbred ser ud, når han har så krævende et job.

Trump, der holder formen ved lige på golfbanen, når muligheden byder sig, har selv hævdet, at han har det bedste helbred, en præsident nogensinde har haft.

Ligeledes afviser han, at han skulle være mentalt uegnet som præsident og har erklæret sig selv som "et meget stabilt geni", skriver AP.

Torsdag sagde han til journalister, at han forventede, at undersøgelsen ville gå "rigtig godt".

- Jeg vil blive meget overrasket, hvis den ikke gør, sagde han.

/ritzau/