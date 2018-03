Det Hvide Hus afviser rygter om fyring af særlig anklager

USA's præsident, Donald Trump, overvejer ikke at fyre den særlige anklager Robert Mueller.

Det slår Ty Cobb, der er advokat i Det Hvide Hus, fast søndag. Udmeldingen kommer, efter at præsidenten tidligere på dagen havde kritiseret Muellers undersøgelse af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg i 2016.

- Som svar på mediernes spekulationer relateret til spørgsmål, der er rejst mod administrationen, kan Det Hvide Hus endnu en gang afvise, at præsidenten overvejer at fyre særlig anklager Robert Mueller, siger Ty Cobb.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten luftede allerede lørdag sine frustrationer over Robert Mueller på sin foretrukne medieplatform, Twitter.

For første gang nævnte han specifikt Robert Mueller i en række tweets. Her satte han blandt andet satte spørgsmålstegn ved anklagerens objektivitet.

- Mueller-undersøgelsen skulle aldrig have været indledt, da der ikke var noget ulovligt samarbejde (med Rusland, red.), og der er ikke er sket noget kriminelt, skrev Trump lørdag.

- Den er baseret på forfalskede aktiviteter og forfalsket dokumentation, der er betalt af svindleren Hillary Clinton og DNC, tilføjede præsidenten med henvisning til Demokraternes Nationale Komité.

Og søndag fortsatte præsidenten sin kritik af Muellers undersøgelse.

- Hvorfor består Mueller-holdet af 13 hærdede demokrater, heriblandt flere tilhængere af svindleren Hillary Clinton, og ingen republikanere, skriver Trump.

Kritikken fik søndag flere fremtrædende republikanere til at advare præsidenten mod at fyre Robert Mueller.

Den republikanske senator Jeff Flake sagde søndag, at præsidentens kommentarer tilsyneladende var et tegn på, at Trump ville fyre anklageren.

Lindsay Graham, der ligeledes er republikansk senator, sagde, at det ville være "begyndelsen på enden for hans præsidentskab", hvis Trump fyrer Mueller, skriver Reuters.

/ritzau/