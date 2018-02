Det kan du selv gøre for at undgå skiulykker

SKIFERIE: En tur hjem i et ambulancefly efter et uheld på skibakken er en mareridtstanke for enhver skiløber.

Derfor har Danmarks Skiforbund en række råd til de danske skiturister, som tager på en til to ugers skiferie om året.

Det første råd er at følge de internationale færdselsregler på pisterne.

- Det hele starter med, at man får styr på færdselsreglerne på bjerget. Det nytter ikke noget at banke derudad uden at tage hensyn til andre, siger Kenneth Bøggild, administrerende direktør i Danmarks Skiforbund.

Så det handler om andres sikkerhed, men også ens egen. Derfor er det rette udstyr et must.

- Det er en god idé at køre med hjelm, da man jo kører med høj hastighed, og ved sammenstød er det jo ofte hovederne, det går ud over, siger Kenneth Bøggild.

Få styr på din teknik

Det andet råd er at løbe på ski inden for ens egen tekniske kunnen.

- Man skal have styr på sin teknik og sine omgivelser, og man skal have styr på sit eget kompetenceniveau, siger Kenneth Bøggild.

På den måde udsætter man heller ikke andre for fare.

- Hvis du lige pludselig laver nogle svingmønstre, som ingen andre kan forudse, så sker de farlige situationer. Og så skal du tænke over, hvor du stiller dig, hvis du stopper. Hvis du står ude midt i det hele, så øger du risikoen for at blive ramt, siger Kenneth Bøggild.

Derfor skal man altid stille sig ude i siden af pisten, når man tager en pause eller venter på sine skikammerater.

Tag på skiskole

Det tredje råd er at tage imod undervisning - også selv om man er rimelig erfaren.

Det er særligt begynderskiløbere, der får skader. Derfor er det vigtigt at få noget undervisning, så man lærer de rigtige teknikker fra begyndelsen, fortæller Kenneth Bøggild.

- Det handler blandt andet om, at man er forberedt på de situationer, der opstår, siger han.

Et fjerde råd er, at man skal sørge for, at ens udstyr er personligt tilpasset og sidder rigtigt.

- At eje sit eget udstyr ud fra et sikkerhedsperspektiv er ikke så tosset, så man kan få justeret sine bindinger, så de passer til ens vægt og aktuelle muskelstyrke, siger Kenneth Bøggild, men understreger, at der ikke er noget galt med at leje udstyr, når man er kommet frem til destinationen.

- De, der skal tilpasse ski, gør det med stor nidkærhed og er dygtige, siger Kenneth Bøggild.

FAKTA Otte vigtige færdselsregler på bjerget Vis hensyn til andre, og udsæt dem ikke for fare.

Fart og adfærd skal tilpasses ens kompetenceniveau.

Når man overhaler, skal den langsommere skiløber have plads til sine sving. Kør ikke for tæt på.

Inden man starter, skal man orientere sig både op og ned ad bjerget.

Ved standsning skal man placere sig i udkanten af pisten.

Skal man gå op eller ned ad pisten, så gør det i kanten.

Følg altid skiltning og vejledning på bjerget.

Ved ulykker er man forpligtet til at yde hjælp. Kilde: Danmarks Skiforbund.

/ritzau fokus/