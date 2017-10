Det kan være hårdt at være den dygtigste i klassen

DANMARK: Selvom det umiddelbart kan lyde positivt, er det ikke nødvendigvis en fordel for en elev at få prædikatet "klassens dygtige elev" af lærere og klassekammerater.

Eleven risikerer nemlig at blive socialt sårbar og i sidste ende lære mindre, viser et nyt studie af elever i grundskolen.

Det skriver Videnskab.dk.

- Nogle af de elever, der fik prædikatet "dygtig" af lærerne, gennemgik en social proces, hvor de over tid oplevede, at andre elever og i nogle tilfælde også lærere blev irriterede på dem, siger Ulla Lundqvist, der er ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse, Professionshøjskolen Metropol.

- Hvor vi tidligere har troet, at det altid var positivt at blive opfattet som dygtig, peger mit studie på, at medaljen også kan have en bagside, tilføjer hun.

De dygtige blev opfattet negativt

Det nye studie bygger på kvalitative etnografiske data fra to skoleklasser, som forskeren fulgte gennem tre år fra 4.-6. klasse.

I studiet har lektor Ulla Lundqvist især fulgt en dreng og en pige, der hver fik "dygtig elev"-prædikatet, og hvis roller udviklede sig negativt over tid.

Drengen gik fra at blive opfattet som "dygtig" af lærerne til at blive deres favorit. Det betød, at de andre elever over tid blev irriterede på ham, og han endte derfor med at blive socialt sårbar i elevgruppen, konkluderer analysen.

Pigen, som var fagligt dygtig, endte med at blive mødt med irritation af lærerne, fordi hun var utrolig ivrig for at vise, hvad hun kunne. Det gik også ud over hende socialt.

- Pigen endte desværre med at blive betragtet som et forstyrrende element i undervisningen af både lærere og elever. Det betød, at hun blev tildelt en negativ rolle i klassen, selvom hun egentlig bare prøvede at bidrage til undervisningen og indgå i læringsfællesskabet, forklarer Ulla Lundqvist.

Vær varsom med at generalisere

En forsker, der ikke har været med til at lave studiet, mener dog, at det er svært at pege på en generel tendens ud fra studiets resultater. Han efterlyser mere forskning på området.

- Jeg synes, det er et meget veludført og troværdigt studie. Dog mener jeg, det kan være generaliserende at antyde, at fordi man er fagligt dygtig, så kan det medføre, at man mister social status, siger Henrik Skovlund, der er lektor i psykologi og specialpædagogik ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

Ifølge Ulla Lundqvist skal studiet ikke ses som et udtryk for en generel tendens.

Hun fortæller, at hun er helt enig i, at en elev ikke nødvendigvis mister social status, fordi hun eller han får prædikatet dygtig.

- Den generaliserbare pointe er, at skolen har nogle forestillinger om, hvad det vil sige at være en dygtig elev. De forestillinger er i høj grad med til at forme relationerne mellem lærer og elever og nogle gange på en negativ måde, siger hun.

