Otte millioner kroner skal give "spøgelseshus" nyt liv

AALBORG:Ituslåede ruder, krydsfinér døre og graffitimaling har længe været fast inventar i parkeringshuset ved Aalborg Kongres og Kultur Center. I folkemunde kaldet Aalborgs 'spøgelseshus'.

Men nu er en større renoveringen af det centrale parkeringshus gået i gang - både ude og inde.

Facaden er allerede pillet ned. Foto: Lars Pauli

To nye gavlmalerier

- Vi har pillet facaden ned, og det meste skal skiftes. På facaden mod hotellet og på nord-siden kommer to store gavlmalerier, afslører Frode Nielsen, der er centerchef for parkering, vagt og service hos Aalborg Kommune.

- Der kommer også ny elevator, nye led-lys over det hele, dørene bliver skiftet og der bliver trukket nyt vand til brandslagerne.

Antallet af parkeringspladser forbliver det samme. Dog vil parkeringshuset blive noget mere indbydende at vælge til i fremtiden.

Samme takster efter renovering Taksterne for parkering og antallet af parkeringspladser forbliver uændret. Det koster 8 kroner i timen og 40 kroner per dag, at parkere i p-huset - også efter renoveringen. Kilde: Frode Nielsen, centerchef for parkering, vagt og service hos Aalborg Kommune. VIS MERE

Næsten otte millioner sat af

I 2002 stod parkeringshuset færdig og blev taget i brug. Det er altså 21 års slid, der nu skal gøres op for. Og det er der afsat en pose penge til fra kommunens budget.

Man har været i tvivl om, om p-huset her skulle rives helt ned. Men nu har kommunen besluttet sig for at bevare parkeringshuset og renovere i stedet. Foto: Lars Pauli

- Man har ikke rigtig vidst, om det skulle rives ned, og det er grunden til, at vi først begynder nu, fortæller han.

Efter det blev besluttet, at parkeringshuset skulle renoveres frem for at rives ned, blev der afsat 7,9 millioner kroner til denne renovering i budgettet.

Der er næsten kun skelettet tilbage. Foto: Lars Pauli

Hemmelige kunstnere

- Det skulle gerne ende med at blive et dejligt sted at komme, siger Frode Nielsen.

Især de to store gavlmalerier kommer til at være en stor, synlig ændring. Men hvem kunsterne bag bliver, er endnu hemmeligholdt.

I videoen kan du se parkeringshuset, inden renoveringen gik i gang.