BRØNDERSLEV: Der er stadig lugtproblemer fra biogasanlægget GFE Krogenskær i Brønderslev. Brønderslev Kommune indskærper nu over for ejerne af anlægget, at lugtgenerne må høre op.

Embedsmænd fra Brønderslev Kommune har været på tilsyn på biogasanlægget, og det er konstateret, at var huller i det plastfolie, der er lagt over biomasse/energiafgrøder. Der var huller ved både sammenføjningerne og i enderne.

Ifølge ejerne af GFE Krogenskær er hullerne opstået som en følge af den kraftige blæst.

Fremover vil kommunens embedsmænd holde jævnlig kontrol med, at plastikken over biomassen/energiafgrøderne er tæt.

Embedsmændene konstaterede ved besigtigelsen ikke de store lugtgener.

Karsten Frederiksen (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget, understreger, at det er GFE Krogenskær, der skal løse lugtproblemerne.

- Hvordan det skal ske, er ikke noget vi fra Brønderslev Kommunes side kan blande os i. Vi er myndighed, ikke rådgiver, fastslår Karsten Frederiksen.