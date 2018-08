Det må du ikke gøre med dine linser

VERDEN: Millioner af mennesker verden over bruger 1 dags-kontaktlinser.

Mange skyller dem ud i toilettet efter brug, men det er en rigtig dårlig idé.

For en del af disse mange millioner kontaktlinser ender som små stumper plastaffald i floder og i havet, ifølge en undersøgelse fra Arizona State University i USA.

Det skriver USAtoday.com.

- Jeg undrede mig over, hvad der blev af alle disse linser, siger Rolf Halsen, chef for universitetets Biodesign Institute Center for Environmental Health Engineering.

Han fandt ud af, at de små, bløde linser udgør et stort affaldsproblem. De burde blive smidt i skraldespanden eller ryge til genbrug, men en stor del ender som forurening i havet, floder og søer.

Selv om de små kontaktlinser er bløde ved brug, er de fremstillet af hård plastik, der ikke er biologisk nedbrydeligt.

Ifølge undersøgelsen fra Arizona State University bliver linserne til bittesmå stumper af hård plastik, når de ryger gennem rensningsanlæg. Og disse meget små stumper af hård plastik kan til sidst ende i fisk, fugle og andre dyr.

Problemets omfang illustreres af, at der alene i USA skønsmæssigt 45 er millioner kontaktlinse-brugere. Omkring hver femte af dem smider de brugte linser ud i toilettet eller håndvasken.

På globalt plan handler det om korrekt bortskaffelse af milliarder af brugte kontaktlinser, hvis ikke oceaner, søer og vandløb skal forurenes yderligere af plast.