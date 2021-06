To friske drenge, Christoffer og Benjamin, løb søndag en runde på den nye 1000 meter bane i Farsø - og sagde ja til at sprinte en ekstra gang få meter før målstregen, ind i det rød-hvide bånd, så fotografen fik et godt motiv.

Sådan blev Farsø Fælled officielt indviet. Reelt blev 1000 meter banen taget i brug for over et halvt år siden. Den udmærker sig med blød asfalt og er i den grad godkendt, hvis man spørger en af de flittige brugere, drengenes far, Kim Bertelsen.

- Det er en god sti, som vi også bruger til at løbe på løbehjul. Vi mødes ofte med en anden familie herovre. Nogle kører på skateboard, andre spiller fodbold. Det er virkelig blevet et flot og dejligt område, roser Kim Bertelsen, som bor på Thyrasvej lige i nærheden.

En ung løber bliver klappet i mål, da Farsø Fælleds nye 1000 meter-bane blev indviet. Foto Lars Pauli

Magnus Bojer, formand for Farsø Ullits Idrætsklub, er glad for det liv, som Farsø Fælled har skabt på stadion. Både på den ny 1000 meter bane, på skaterbanen, der blev indviet i august 2019 og det nye udendørs "teenageværelse" i amfiteater-stil.

Her er mini-trampoliner, der virker som en magnet på børnene, og plads til at opstille bordfodbold eller bordtennis, som kan trække unge til på en varm sommeraften. De kan også bare hænge ud på trapperne og snakke med kammeraterne.

De små trampoliner virker som en magnet på børnene. Foto: Lars Pauli

- Det skaber liv og glæde på et fodboldstadion, når folk løber og cykler rundt, og når nogle er ovre og hoppe på trampolin. Tanken er jo, at det kunne give nogle flere kunne få lyst til at spille fodbold, når de kigger på det fællesskab, som er på banen, sagde Magnus Bojer.

Helst ikke knallerter

Udvalgsformand Niels Krebs fra Vesthimmerlands Kommune fortalte ved indvielsen, at asfalten på 1000 meter banen er af en slags, som er specielt blød.

- Den er god at cykle, skate og løbe på. Vi skal helst ikke have knallertkørere på den. Men vi andre har også været unge engang, lød det med en vis overbærenhed fra Niels Krebs.

- Vi vil helst ikke have knallertkørere på banen, lød det fra Niels Krebs. Foto: Lars Pauli

Tag din tid på 1000 meter

Konkurrencemindede løbere kan tjekke deres tid og måske blive ansporet til at slå nye personlige rekorder. Det er takket være en ny tavle til tidtagning, opsat på en bygning ved banen. Giver er Farsø Rotary Klub.

- Det er et fantastisk projekt, med kilometerstien og hele området Farsø Fælled. Jeg håber, at både børn og barnlige sjæle får glæde af den, sagde Brian Otte fra Farsø Rotary Klub om donationen til 80.000 kroner.

Brian Otte fra Farsø Rotary Klub roste Farsø Fælled - et fantastisk projekt for børn og barnlige sjæle, sagde han. Foto: Lars Pauli

En akse på tværs

Farsø Fælled udspringer af projekt "Den Røde Tråd".

- Man siger, at Farsø ligger ved alfarvej, med hovedgaden og søen, som har givet byen navn. "Den Røde Tråd" gik ud på at lave en akse på tværs:

- Et stiforløb fra centrum af byen, via skolen til outdoor fitness ved hallen, videre til anlægget ved banerne - for at ende ved Thyrasvej, Haraldsvej og Idunsvej-kvarteret, fortæller Gert Hosbond, der har haft en finger med i spillet som projektleder for Sundhed, Trivsel og Læring i Farsø.

Gert Hosbond, yderst til højre, har været involveret i Farsø Fælled som formand for Sundhed, Trivsel og Læring i Farsø. Foto: Lars Pauli

- Ideerne blev født på et borgermøde i 2011-12. Vi skulle have bedre faciliteter til børn og unge, som appellerede til den mere uorganiserede del af målgruppen, som ikke går til håndbold og fodbold, fortæller Gert Hosbond.

I det udendørs "teenage-værelse" ved Dronning Ingrid Hallerne kan man hænge ud med kammeraterne. Der er også plads til at opstille bordfodbold. Foto: Lars Pauli

Farsø har det hele

Borgmester Per Bach Laursen tog også ordet på vegne af byrådet i Vesthimmerland, som er den suverænt største sponsor til Farsø Fælled.

- Når vi skal fordele penge, lyder det, at Farsø har det hele: Et fantastisk idrætsanlæg, et indkøbscenter, der er attraktivt for hele kommunen og skolen, der er kommunens største og meget velfungerende, sagde Per Bach Laursen.

Han synes, det er lykkedes Farsø Fælled at binde det hele godt sammen.