Det skal du vide om fedt for at tabe dig

Mere fedt eller mindre fedt? Skal man skrue op for proteinindtaget, eller kan man få for meget protein? Gælder det om at fylde op med kulhydrater, eller skære ned på dem?



Der går næsten ikke en dag, uden at en ny helsedille eller et nyt sundhedsmantra dukker op. Derfor kan det være svært at navigere i, hvad man egentlig skal gøre, hvis man gerne vil se pilen på vægten bevæge sig nedad.



Den stensikre vej til et vægttab er helt simpel: Kend energiindholdet i næringsstofferne.



- Kigger du på energiindholdet i et gram fedt versus et gram kulhydrat, så er der dobbelt så meget energi i et gram fedt, forklarer Trine Grønlund fra Fødevarestyrelsen og uddyber:



- Derfor kan det være nogle nemme kalorier at hente i regnskabet, hvis man i stedet for fedt spiser grammæssigt den samme mængde kulhydrat eller protein.



Trine Grønlund tilføjer, at man så kan diskutere, hvad man synes, der mætter mest. For hvis man ikke bliver lige så mæt af den samme mængde kulhydrater, så spiser man muligvis bare forholdsmæssigt mere - og så er man jo lige vidt.



- Men hvis man gerne vil tabe sig, kan man have fokus på at skære ned på fedtet - altså skære ned på mængden. Hvis man nu er fan af smør på sin rugbrødsmad, kan man stadig spise det men skære ned på det. Man kan for eksempel også bytte letmælk ud med minimælk, så henter man også en del der, siger Trine Grønlund.



Hun understreger, at man ikke skal være bange for fedt, selv om man gerne vil tabe sig. Det handler bare om at være bevidst om, at et gram fedt indeholder flere kalorier end et gram kulhydrat eller et gram protein.



Heddie Mejborn fra afdeling for risikovurdering og ernæring på DTU Fødevareinstituttet er helt enig i, at man ikke skal gå og være bange for fedt, selv om man vil tabe sig.



Kroppen har nemlig også brug for fedtsyrerne:



- Overordnet siger man, at man ikke skal have under 25 procent af energien i kosten fra fedt. For så kan man komme til at mangle de essentielle fedtsyrer, som man skal have via kosten, siger Heddie Mejborn.



Det er vigtigt med et indtag af de essentielle fedtsyrer, fordi kroppen ikke selv kan lave dem - de skal tilføres fra kosten. Det gælder omega-3-fedtstoffer og omega-6-fedtstoffer.



Omega-3 får man fra eksempelvis fisk, skaldyr, nødder og hørfrø. Omega-6 får man gennem vegetabilske olier.



De fleste danskere har et langt højere indtag af omega-6 end af omega-3. Men det kan være en stor sundhedsfordel at regulere på balancen i de to, så indtaget er mere ligeligt fordelt, råder Kost & Ernæringsforbundet.







Fakta: Energiindhold i næringsstofferne



- Et gram kulhydrat indeholder fire kalorier.



- Et gram protein indeholder fire kalorier.



- Et gram fedt indeholder ni kalorier.



- Et gram fibre indeholder to kalorier.



- Et gram alkohol indeholder syv kalorier.



Kilde: Fødevarestyrelsens altomkost.dk.



/ritzau/FOKUS