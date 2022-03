... det skal nok blive godt igen!

Al begyndelse er svær. Men alligevel gør vi vores bedste for, at du som læser ikke skal bemærke det alt for meget, at vi på Nordjyske.dk natten til tirsdag er gået over til et nyt design.

Derfor kan nogle billeder se forkerte ud, rubrikker kan have varierende størrelse, tekster kan være placeret et nyt sted eller noget helt fjerde kan se anderledes ud i forhold til, hvordan det gjorde mandag og dagene før.

Men bare rolig: Vi arbejder på sagen.Skulle vi mod forventning i løbet af kort tid ikke fange alle fejlene, er du meget velkommen til at give os et tip om det på nedenstående mail:

redaktion@nordjyske.dk