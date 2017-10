Det skal være lettere at bygge om i dit fredede hus

HELE LANDET: Hvis ejere af fredede ejendomme vil bygge om, vælte en væg, fjerne en stuk eller lægge nyt gulv, skal de i dag søge om tilladelse.

Men der skal være enklere regler for bevaringen af fredede bygninger, så det bliver lettere for ejerne af nogle af de cirka 9000 fredede bygninger at ændre ejendommene indvendigt.

Det mener kulturminister Mette Bock (LA), som med et nyt lovforslag vil ændre bygningsfredningsloven.

Når en bygning er fredet, skal der i dag søges om tilladelse til alle ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse.

- I dag er der meget store krav forbundet med det at have en fredet bygning. Man skal være meget omhyggelig med, hvad det er for nogle forandringer, man foretager sig, siger kulturministeren.

I dag er der kun én fredningsværdi. Med lovforslaget lægger Mette Bock op til, at nogle fredede bygninger kun skal være fredet udvendigt.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop lavet en omfattende kortlægning af alle fredede bygninger.

Det har vist sig, at nogle fredede bygninger har en stor fredningsværdi udvendigt, mens det indvendige i huset er lige så moderne som et hus, der er bygget i 70’erne eller 80’erne.

Det er i hvert fald tilfældet for omkring 500 fredede ejendomme - altså lidt over fem procent af allerede fredede bygninger i Danmark.

- I stedet for kun at have én fredningsværdi gør vi det sådan, at der er nogle bygninger, hvor fredningsværdien kun er udvendig, mens ombygninger, som vedrører det indre hus, skal være lempeligere, siger ministeren.

De nye regler vil også frigøre nogle administrative kræfter.

- Selv om man har med en bygning at gøre, som ikke har nogen fredningsværdi indvendigt, skal man så længe reglerne er, som de er, behandle alle ansøgninger grundigt, siger ministeren.

- Så vi vil komme til at spare noget tid, nogle ressourcer og noget gene, siger hun.

/ritzau/