Det skal være lettere at finde vej til den rette uddannelse

VENDSYSSEL: Det skal være lettere at finde vej videre i uddannelsessystemet for de unge, der i dag ikke går den lige vej fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse.

Det er baggrunden for reformen af det forberedende område, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 13. oktober 2017.

Reformen betyder, at ungeindsatsen samles i Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Frederikshavn Kommunes FGU er en del af Vendsyssel FGU, hvor også Hjørring, Brønderslev og Læsø kommune er med.

To matrikler i Frederikshavn

Institutionsledelsen placeres i centralt beliggende lokaler i Hjørring by.

FGU Vendsyssel opretter fire skoler, der alle rummer de tre obligatoriske spor i FGU og skolerne placeres i Hjørring, Brønderslev, Dronninglund og Frederikshavn.

Skolen i Frederikshavn placeres i første omgang på to matrikler: Produktionsskolen i Elling og VUC på Kærvej i Frederikshavn.

Det bliver så bestyrelsens opgave i den første fireårige periode at finde en placering på en samlet matrikel.

Byrådsmedlem John Karlsson (S) er indstillet som Frederikshavn Byråds bestyrelsesmedlem i den ny bestyrelse for FGU Vendsyssel.

- Der er mange ting, der spiller ind. Transporten må ikke være en hindring, og der skal være de rigtige faciliteter. Produktionsskolen i Elling er lige blevet opgraderet med en tilbygning og fine værksteder, siger byrådsmedlem John Karlsson, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune, der er indstillet som Frederikshavn Byråds medlem af bestyrelsen i FGU Vendsyssel.

Alle skal med

Formålet med FGU er at sikre at flest muligt unge i målgruppen motiveres til at tage en uddannelse på FGU.

De sårbare unge, der i forvejen har udfordringer med at motivationen, skal ikke afskæres fra lige muligheder til uddannelse.

Derfor skal der tages hensyn til de store geografiske afstande og infrastrukturen, der gælder i Nordjylland.

De tre grundspor i FGU er almen grunduddannelse, produktions- og erhvervsgrunduddannelse.

På landsplan er næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år hverken i uddannelse eller i job.

Frederikshavn Produktionsskole i Elling har topmoderne undervisningsfaciliteter. Arkivfoto: Bent Bach