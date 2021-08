AaB inviterer til kæmpe fest for studerende

AALBORG:I samarbejde med Faxe Kondi inviterer AaB alle studerende i Nordjylland til stor jobmesse og fredagsfest på tribunen, når AaB møder OB 17. september. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

3.000 studerende på videregående uddannelser kan komme gratis til AaB’s næste hjemmekamp hvor der er “Students’ Grandstand Party” på Aalborg Portland Park.

Samarbejdspartner Faxe Kondi har således købt 3.000 billetter, som de i samarbejde med AaB vil uddele til studerende på videregående uddannelser i Nordjylland.

Inden kampen er der arrangeret en stor jobmesse i hallen, hvor de studerende kan besøge repræsentanter for en række nordjyske virksomheder for at høre om muligheder for studiejob og praktik.

Efter jobmessen rykker de studerende over i AaB’s fanzone. Her er der et eksklusivt optaktsarrangement med livemusik og DJ, så de studerende kan komme i den rette stemning inden kampen mod OB.

De første 1.000 studerende til jobmessen får en gratis øl i fanzonen, hvor der frem mod kampstart vil være studentervenlige priser.

I pausen af AaB-OB vil der være øl-stafet, så studerende fra forskellige uddannelser kan konkurrere mod hinanden.

- Aalborg er en uddannelsesby med mange tusinder af studerende på videregående uddannelser, og hvert år kommer en masse nye studenter til byen. Sammen med Faxe Kondi glæder vi os til at byde dem velkommen til Aalborg med “Students’ Grandstand Party”, hvor vi vil samle de studerende på kryds og tværs af uddannelser til en fantastisk fodboldaften på Aalborg Portland Park, siger AaB’s kommercielle direktør Jesper Elkjær i pressemeddelelsen.

- Samtidig kan vi i fællesskab med Faxe Kondi give både de nordjyske virksomheder og de studerende en mulighed for at lære hinanden at kende og undersøge mulighederne for relevante studiejobs og praktikforløb. På den måde får de studerende den bedst mulige uddannelse i Nordjylland, og virksomhederne får et kendskab til de bedste kandidater.

Programmet for “Students’ Grandstand Party” 17. september ser således ud:

Kl. 14.00 - 16.00: Jobmesse i hallen

Kl. 16.30 - 18.30: Kæmpefest i fanzonen med underholdning, livemusik og DJ

Kl. 19.00 - 19.45: AaB-OB, 1. halvleg

Kl. 19.45 - 20.00: Øl-stafet med de studerende på Aalborg Portland Park

Kl. 20.00 - 20.45: AaB-OB, 2. halvleg

Kl. 20.45 - 22.00: After Match i Fanzonen

Du kan læse mere om blandt andet tilmelding her