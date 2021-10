Aalborg Zoo åbner juletorv med gastronomiske skatte

AALBORG:Hvis du er vild med Jul i Zoo og samtidig elsker at prøve nyt indenfor gastronomiens verden, så er der måske i år en endnu bedre årsag til at besøge Aalborg Zoo i juletiden. Aalborg Zoo præsenterer nemlig i samarbejde Nordjysk Mad og Turisme "Juletorvet - Smagen af Nordjylland" som en del af dette års Jul i Zoo. Det skriver Aalborg Zoo i en pressemeddelelse.

- Juletorvet - Smagen af Nordjylland bliver et stort gastronomisk mekka med masser af lækre produkter og inspiration til julebordet, spændende lokaltproducerede drikkevarer og unikke gaveidéer, siger Henrik Vesterskov Johansen, direktør i Aalborg Zoo.

Med Juletorvet - Smagen af Nordjylland, forenes to stærke koncepter, Jul i Zoo og Nordjysk Mad og Turisme, i en samlet fremvisning af det bedste af Nordjylland.

- Det er helt fantastisk for vores gastronomiske ildsjæle, at vi sammen med en stor kulturinstitution som Aalborg Zoo får mulighed for at eksponere os ved så vigtig en julebegivenhed og på den måde øge kendskabet til de små producenter og smagen af Nordjylland, som er en helt central del af vores nordjyske gastronomiske identitet, siger Sarah Kruse, Nordjysk Mad og Turisme.

Mød de lokale producenter

Juletorvet - Smagen af Nordjylland vil således også byde på eksempler på nogle af de råvarer, som lokalt forankrede restauranter benytter. Der bliver samtidig rig mulighed for at møde de lokale producenter og få en snak og et indblik i tankerne og teknikkerne bag de spændende specialiteter.

På Juletorvet - Smagen af Nordjylland kan man møde:

•Mollwitz Mjød

•Gjøl Bigård

•Volsted Distillery

•Bad Seed Brewing

•Guldbæk Vingård

•Rosenbeck Frilandskød

•Penny Lane

•Ny Nordisk

Guldbæk Vingård kommer blandt andet med en limited edition julevin med vinmagerens signatur på etiketten og Volsted Distillery præsenterer deres prisvindende gin.

Forberedelserne til Jul i Zoo og Juletorvet er i fuld gang og haven summer af forventning.

- Vi glæder os rigtig meget til igen at give en stemningsfuld og helt fantastisk juleoplevelse til både voksne og børn, og vi er stolte af, at hele Nordjylland på denne måde bakker op og føjer en ny og sanselig dimension til Jul i Zoo, siger Henrik Vesterskov Johansen.