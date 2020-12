Aalborg Zoo fortsætter lysfesten

AALBORG:Trods nedlukningen af Aalborg kommune fortsætter Aalborg Zoo med at holde lysfest i haven.

- På samme måde som med de zoologiske haver i Odense og København holder vi åbent. Vi kan derfor stadigvæk tilbyde aalborgenserne, at komme til Jul i Zoo, fortæller direktør Henrik Johansen.

Hvis man gerne vil opleve den imponerende lysfest, gælder reglerne om, at der kun adgang til Jul i Zoo med forkøbte billetter. Dette er naturligvis for at undgå kø og trængsel i haven.

- Vi lukker ned for alle indendørs aktiviteter, og vores restauranter bliver lavet om til take-away, fortæller Henrik Johansen.

Aalborg Zoo oplyser, at de som hidtil tager forholdsregler i forbindelse med covid-19 så gæsterne sikkert kan besøge Julemanden.