Årets Skagen Festival er aflyst

Det ligger nu fuldstændig klart, at Danmarks ældste musikfestival må aflyse for andet år i træk.

Forsamlingsforbuddet og andre corona-relaterede restriktioner i den seneste genåbningsaftale har umuliggjort at afvikle Skagen Festival 2021 i den form, den var tænkt.

- Vi er vemodige og triste. Vi sad med en køreplan, hvor vi kunne få festivalen løbet af stablen med restriktioner. Men genåbningsaftalen rummer en række krav, som gør det umuligt for os at gennemføre, siger formand Lis Jensen, Skagen Festival.

Beslutningen om at aflyse den internationale folkemusikfestival er blevet taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Formanden ærgrer sig over, at endnu en aflysning også får betydelige konsekvenser for artisterne, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst Skagen by.

Og mange af disse aktører er i forvejen ramt hårdt.

De cirka 650 frivillige fra nær og fjern er rygraden i festivalforeningen.

Et af de springende punkter i den nyeste aftale er, at de danske festivaler ikke må arrangere overnatning for sine frivillige, hvilket underminerer festivalen.

- Vi har ellers indrettet en campingplads til vores frivillige, men det må vi ikke i år, og det gør, at det mister vores frivillige-fundament, siger formanden,.

Skagen Festival retter nu blikket mod 2022.

Her skal 50-års jubilæet fejres med to års forsinkelse. Datoerne er allerede i kalenderen fra 30. juni til 3. juli.

- Vi kommer stærkt tilbage, hvis corona vil det, siger Lis Jensen.