Ambufesten er tilbage: - Det bliver et kæmpe brag af en fest

HOBRO:2020 var året, hvor Ambufesten kunne fejre deres 100 års jubilæum, men det satte corona en stopper for.

Nu gør arrangørerne bag den årlige fest sig klar til et kæmpe comeback med titlen AMBU100++.

- Der er ikke mange byfester i den her størrelse, som kan fejre 100 års jubilæum, så det er vi piv stolte af. Det er jo storslået, og vi glæder os rigtig meget, siger formanden for Ambukomitéen, Jørn Jensen.

Jørn Jensen har været formand for Ambukomitéen siden 2011. Arkivfoto.

Tager revanche

Jubilæet skal fejres med et musikprogram, der ikke er set før, fortæller formanden.

- Vi synes, vi havde et rigtigt flot setup tilbage i 2020, men vi er bare nødt til at sige, at vi har sparket endnu mere til bøtten og har fået et endnu flottere program end oprindeligt.

Kunstnere, der optræder til Ambufesten i 2022 - D-A-D - Ude Af Kontrol - Andreas Odbjerg - Branco - Tobias Rahim - Jung - Lord Siva - De Danske Hyrder - Tessa - Chief 1 + band - RH - Sandra Hussein - Jonah Blacksmith - Benny Jamz Kilde: Christian Johnson, bestyrelsesmedlem i Ambukomitéen VIS MERE

Den traditionelle Ambufest kunne hverken holdes i 2020 eller 2021, men tilbage i september fik ambukomiteen alligevel stablet Duften af AMBU på benene, hvor de afholdt to koncerter. Den succes gentager de i år - dog vender tivoliet tilbage alle fire dage.

Planen er, at torsdagskoncerten er for de voksne, og fredagskoncerten er for de unge. Lørdag og søndag kommer til at minde om en byfest med tivoli, fortæller Jørn Jensen.

Klar til fest

Ambukomitéen har ikke gjort sig så mange tanker om Omikron-varianten, der i øjeblikket buldrer derud af.

- Det er for tidligt at tage stilling til corona nu, da der er lang tid til, at vi skal afvikle Ambufesten. Men vi krydser fingre for, at tingene er lidt mere normaliseret, når vi rammer uger 35, siger Jørn Jensen.

D-A-D er et af de store hovednumre, der skal optræde ved Ambufesten i 2022. Arkivfoto.

Hvis corona stadig spøger til den tid, tror han stadig på, at festen kan holdes.

- Vi har gjort os nogle gode erfaringer med Duften af AMBU, som vi holdt i 2021, hvor vi gennemførte coronasikre koncerter. Er der corona restriktioner, når festen skal afholdes, kan vi godt gennemføre en coronasikker Ambufest.

En ting er sikkert: Jørn Jensen er klar til at fejre deres 100 års jubilæum.

- Vi trænger til at få lov til at afvikle Ambufesten. Vi har gået og sparet om i 2,5 år, så vi er klar til at vise, at vi er stolte af Ambufesten, og at vi er glade for de trofaste gæster, der altid kommer. Det bliver et kæmpe brag af en fest.

Billetterne til AMBU100++ kan købes på billetsalg.dk.