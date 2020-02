Boing! Nik & Jay indtager Aalborg

AALBORG:De har sprøjtet hit ud i 18 år og synes alligevel hele tiden at kunne forny sig. Og til efteråret trækker Nik & Jay bandanaen om hovedet og taget på en koncertturné til landets største byer.

En af dem er selvfølgelig Aalborg, hvor duoen giver koncert i Aalborg Kongres & Kultur Center lørdag 14. november.

I december udgav det musikalske makkerpar fra Værløse deres sjette studiealbum, Længe leve drømmene, og det er det, der danner ramme om arenaturnéen, skriver AKKC i en pressemeddelelse.

Det nye studiealbum er et ambitiøst musikalsk projekt bestående af 12 numre, der i første omgang hver især blev udgivet som singler i perioden januar – december 2019, hvorefter de blev samlet under titlen Længe leve drømmene. Siden dets udgivelse har Længe leve drømmene fået flere rosende ord med på vejen, heriblandt fra musikmagasinet GAFFA, der kalder det for en svedig statusopgørelse fra to modnede popprinser.

Ud over at have udgivet nyt album modtog Nik & Jay for nylig prisen som Årets Kunstner ved Zulu Awards 2020, ligesom duoen blev hædret ved sidste års Danish Music Awards, da de foran et hujende publikum modtog prisen som Årets Danske Livenavn.

Billetter til koncerten med Nik & Jay lørdag 14. november kl. 20 i AKKC bliver sat til salg på onsdag 4. marts kl. 10.