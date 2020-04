Corona eller ej: Teater Nordkraft klar med ny sæson

AALBORG:De triste meldinger fra både landets og byens kulturinstitutioner står i kø i disse uger.

Publikum bliver hjemme, og der er ingen omsætning. Samtidig synes det helt umuligt at sige, hvornår vi igen kan samles i en teatersal.

Men hos Teater Nordkraft tager man nu udfordringen op, og åbner i dag, lørdag 4. april, for billetsalget til næste sæson, skriver teatret i en pressemeddelelse.

- Hvis vi næste sæson stadig ikke kan samles i teatersalen, så må vi finde på nyskabende digitale løsninger, der udfordrer scenesproget. Hvis vi må samles, men skal sidde med to-tre meters afstand eller udendørs, så gør vi det. Men vi tror på at finde løsninger uanset omstændighederne. På Teater Nordkraft brænder vi for at bringe scenekunsten ud til publikum, og det bliver vi ved med at gøre, uanset hvilken form vi nødvendigvis må optræde i, siger teaterchef Jakob Tekla Jørgensen.

Teatret lider selvfølgelig som mange andre kulturinstitutioner under tabt omsætning. Men fra hjemmearbejdspladserne er medarbejderne i fuld gang med at planlægge forestillinger og prøve nye muligheder af.

Man vil forsøge at indhente noget af det tabte ved salg af teaterkort og billetter til næste sæson, og foreløbig er der stor interesse for at købe sæsonkort. Det kan være med til at sikre, at der bliver en teatersæson 2020/2021 i Teater Nordkraft.

- Vi kan mærke en massiv opbakning fra vores teaterkortholdere og faste publikummer, de glæder sig virkelig til at komme ind og mødes hos os igen. Og vi er så glade for, at folk vil støtte den kunst og kultur, som bliver produceret her. Det er vigtigt for en by som Aalborg, at vi har verdenspremierer her, at der bliver produceret teater med historier om Nordjylland, og at man kan arbejde og ernære sig som kunstner, siger han.

Den kommende sæson byder på tre ur-premierer på helt nye forestillinger, en verdenspremiere på en opera om Jakob Ejersbos Nordkraft, genopsætninger af Teater Nordkrafts populære forestilling ”150 Meter til i morgen” om Jomfru Ane Gade, ikke mindre end 28 gæstespil fra Danmark og udlandet, fuldt børneteaterprogram samt to nye TeaterKRAFT-projekter.