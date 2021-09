Corona-krisen halverede fanklub - men nu går det igen fremover isen: Se billeder fra fanfest

FREDERIKSHAVN:Der var store kolde øl, velduftende helstegt pattegris - og i det hele taget bare god stemning i lange baner. Kort sagt: Der var egentlig ikke noget at være utilfreds med.

Og det var de egentlig heller ikke - de mange medlemmer af fanklubben "White Hawks Hvide Hær", som var mødt op ved skøjtehallen forud for årets første hjemmekamp.

- Inden sæsonen blev vi enige om, at vi gerne ville have, at den første hjemmekamp skulle ligge på en lørdag, fortæller Mathias Thomsen, der er formand for fanklubben.

Men det ønske er normalt ikke så let at få til at gå i opfyldelse. Kampene i landets bedste ishockeyliga sendes på TV 2's kanaler - og af hensyn til tv-seerne kan kampene derfor blive placeret på alle ugens dage. Men det lykkedes for frederikshavnerne at få opfyldt ønsket om, at den første hjemmekamp skulle spilles på en lørdag.

- Men det krævede godt nok, at de første tre kampe i sæsonen blev spillet på udebane. Så det er først her i kamp nummer fire, at holdet er på hjemmebane, siger han med et smil.

Corona kostede medlemmer

Men et arrangement som lørdagens har stor værdi, fastslår Mathias Thomsen. De lokale ishockeyfans har brug for igen at kunne samles - for corona-situationen har været særdeles hård for fanklubben.

- Egentlig så havde vi fin fremgang. For tre-fire år siden var der kun 70 medlemmer i fanklubben, men lige inden corona-krisen brød ud, så var vi nok oppe på omkring 400 medlemmer.

Men corona-krisen sænkede som bekendt aktivitetsniveauet - også på ishockeybanen. Derfor har der i løbet af den seneste tid været en kraftig nedgang i medlemsantallet.

- Coronakrisen har kostet os cirka halvdelen af medlemmerne, så nu er vi nede på omkring 230 igen, fortæller Mathias Thomsen og tilføjer:

- Derfor betyder det rigtigt meget for os at være her i dag, for det giver sammenhold og fællesskab. Og så er det en god måde at vise på, at nu er vi for alvor tilbage i hallen. Det er fedt at være på den rigtige side af coronaen, siger han med henvisning til restriktionerne, som efterhånden er forsvundet.

Ifølge Mathias Thomsen havde cirka 130 personer billet til lørdagens eftermiddagsarrangement - og han håbede på ti gange så mange fans til aftenens kamp mellem Frederikshavn White Hawks og Herning Blue Fox.

Ved arrangementet kiggede i øvrigt både træner Jari Pasanen og nogle af White Hawks-spillerne forbi. Og der var også forskellige andre festlige aktiviteter som opvarmning til kampen.