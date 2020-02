De laver en fest: Nibe Festival klar med nye navne

AALBORG:Nibe Festival sætter nu trumf på sommerens festival. Her tirsdag er man nemlig klar med yderligere tre navne til plakaten - navne, der alle sætter festen i centrum, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

De tre navne er lig med fed rap og hårdtslående EDM. Det sidste gælder særligt MORTEN, der længe har været med til at tegne den danske EDM-scene, og han har især de seneste år markeret sig stærkt på den internationale scene. Han har lavet flere numre i samarbejde med bl.a. David Guetta, heriblandt ”Make It To Heaven” og ”Never Be Alone”, hvor Aloe Blacc leverer vokalen. Nu er MORTEN igen aktuel, denne gang med singlen ”Polar”.

Hele Danmark har sunget og danset til hans flabede lyrik, og til sommer er det atter Nibe Festivals tur, når TopGunn rykker ind i Skalskoven. På sit CV har han en række hits som ”21”, ”Kongens Have”, ”Tilbud” og ”Dejlig”, og i 2019 har han udgivet pladen ”1991”, hvor han arbejder sammen med navne som Benjamin Hav og Lord Siva.

Festivalen vil den kommende måned offentliggøre yderligere navne til sommerens festival. Arkivfoto: Martin Damgård

Han blev årets helt store vinder til den seneste udgave af Club Awards 2019, og nu indtager Faustix også Nibe Festival for fuld udblæsning. Med de flotte titler som ”Årets Danske Club Navn”, ”Årets Danske DJ” og ”Årets Danske Producer” i baglommen, er der garanti for en fest uden sidestykke, når Faustix fyrer op. Den danske DJ startede sin karriere, da han var blot 19 år gammel – og siden da har han arbejdet sammen med internationale navne som Diplo, Major Lazer og Chris Brown.

Nibe Festival har tidligere offentliggjort følgende navne: Lukas Graham, Rasmus Seebach, Nik & Jay, Lars Lilholt Band, Carpark North, Alphabeat, MALURT, Jonah Blacksmith, Clara, Benjamin Hav, Tessa, Jimilian, IAMJJ og Jung.

Nibe Festival finder sted 1.-4. juli 2020. Det endelige program forventes at være på plads omkring 1. april.