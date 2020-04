Der bliver ingen Skovrock og FredagsFest i år

AALBORG:Hverken Skovdalen eller Karolinelund kommer til at genlyde af glade stemmer og sprøde toner denne sommer.

Sommerens Skovrock og FredagsFest-koncerterter er aflyst, oplyser Skråen i en pressemeddelelse.

Aflysningerne kommer efter, regeringen har meldt ud, at alle større forsamlinger som f.eks. festivaler og koncerter skal aflyses i hele sommerperioden frem til og med august.

- Dette er et chok for både Skråen og Skråens Venner, da vi dermed bl.a. kommer til at skuffe de 80.000 gæster ved sommerens Skovrock og FredagsFest-koncerter, siger Skråens leder Jørgen Nissen.

Han tilføjer, at det samtidig medfører, at man kommer til at skuffe de mange velgørende formål, der dermed må undvære et millionbeløb til deres aktiviteter.

Sidste år modtog 19 lokale sportklubber og kulturforeninger og Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp tilsammen 2,3 mill. kr.

For Skråen og Skråens Venner er det økonomiske resultat af aflysningerne indtil videre helt uoverskuelig.

- Men det står allerede nu klart, at vi desværre med henvisning til force majeure, hermed er nødt til at aflyse samtlige bands, der skulle have spillet til sommer ved Skovrock eller FredagsFest, siger han.

Jørgen Nissen understreger, at man tror på og vil arbejde hårdt for at sikre, at både Skovrock og Fredags Fest er tilbage igen til næste sommer.

- Men planlægningen kan desværre først gå i gang, når vi kender konsekvenserne af denne sommer, lyder det.