Derfor bimler klokkerne over hele byen

AALBORG:Det er på alle måder en mærkedag i dag, mandag 4. maj.

I aften er det nemlig nøjagtig 75 år siden, at frihedsbudskabet lød fra London og markerede slutningen på besættelsen.

Årsdagen bliver fejret over hele landet, og også her i Aalborg vil der - corona eller ej - være forskellige former for markering af dagen. Blandt andet kan du som noget helt særligt se Aalborg Tårnet blive oplyst af Dannebrog i aften.

I aften vil du også mange steder kunne høre en ivrig bimlen fra byens kirkeklokker. Biskop Henning Toft Bro har opfordret kirkerne i Aalborg til på lige fod med resten af landets øvrige kirker at markere 75-års dagen.

- Den kirkelige markering af 75-året for Danmarks befrielse må i år ske under hensyntagen til de muligheder, som den aktuelle situation under Covid-19 tilsiger, skriver biskoppen på Aalborg Stifts hjemmeside.

Han tilføjer, at han opfordrer kirkerne til at sætte lys i vinduerne, hvor det er muligt og forsvarligt, og at der i aften bliver ringet med byens klokker mellem kl. 20 og 21.

Også i morgen skal du indstille dig på ekstra bimlen - både morgen og aften. Her vil der være udvidet morgen- og aftenringning i 15 minutter, og der vil blive flaget.