Det skal du opleve i Nordjylland i efteråret

Danmarks største samlede lysinstallation

Fårup Sommerland har de sidste mange år inviteret inden for til høstfest i efteråret, hvor parken pyntes op i bedste efterårsstil og fyldes med (u)hygge, livemusik og massevis af aktiviteter.

I år udvides det populære koncept med en storstilet lysfestival under navnet Lysfald, hvor forlystelsesparkens enorme areal på 35 hektar oplyses med tusindvis af lamper.

Lysfald bliver en af de absolut største samlede lyd- og lysinstallationer i Danmark og kan opleves i Fårup Sommerland fra 16.-23. oktober, hvor forlystelsesparken ekstraordinært holder åbent helt til klokken 20.30.

I Skallerup Seaside Resort kan du som det første sted i landet spille minigolf indendørs - i mørke. PR-foto

Den første Black Light-bane

Som de første i Danmark har det nordjyske feriecenter Skallerup Seaside Resort slået dørene op til en såkaldt Black Light-minigolfbane. Banens 18-huller spilles indendørs i mørke og UV-lys, hvor baner, køller og bolde lyser om kap med opfindsomme havdyr som fluorescerende havfruer, klumpfisk, blæksprutter og delfiner.

Skallerup Seaside Resorts Black Light-minigolfbane kan opleves allerede nu og hele efteråret.

I efteråret kan du også prøve nogle af dyrepassernes opgaver i Aalborg Zoo. PR-foto

Bliv dyrepasser for en dag

Aalborg Zoo tilbyder i efteråret en unik mulighed for at komme helt tæt på dyrene.

Dyrepasserne i den zoologiske have giver nemlig alle gæster mulighed for at prøve kræfter med nogle af dyrepassernes arbejdsopgaver for en dag. Kom for eksempel med indenfor i savannestalden i Den Afrikanske Landsby og hjælp med at rengøre anlægget eller giv en hånd med ved fodringen af havens næsebjørne og sumpbæver.

Livet som dyrepasser kan afprøves fra 16.-24. oktober, og det er gratis at deltage, når entrébilletten er betalt.

På skinner i Mariager

I hjertet af naturskønne Himmerland er der rig mulighed for at få både hyggelige og uhyggelige oplevelser i løbet af efteråret.

Mariager-Handest Veteranjernbane inviterer nemlig på kastanjetur i det gamle veterantog, hvor ruten leder dig forbi et lokalt kastanje-hotspot og tilbage igennem det smukke maleriske landskab. Er du mere til gys og gru kører områdets gamle damptog også en (u)hyggelig Halloweentur, som desuden byder på både græskarlamper og skumfiduser på stationen i Handest.

Halloweenturen finder sted 21. oktober kl. 17.30, mens kastanjeturen kan opleves på udvalgte dage mellem den 17.-24. oktober.

Læs mere og find inspiration til flere oplevelser i Nordjylland i efteråret på VisitNordjyllands hjemmeside