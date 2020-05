Du kan komme til karnevalsfest på nettet - live fra Gaden

AALBORG:Det kan godt være, at weekendens karneval er aflyst, men det skal ikke forhindre os i at holde en fest alligevel.

Sådan lyder det fra indehaverne af Aalborg-pladeselskabet Happy Cone Music Patrick Jakobsen og Chakib Guerdali.

Derfor sparker de lørdag gang i en stor fælles fest - live fra Zurf Bar i Jomfru Ane Gade. Festen bliver streamet på Twitch, og hele byen er inviteret med, ganske gratis.

- Vi får ikke lov at feste i Kildeparken i år, men så man man hygge sig i stuen og i haven i stedet. Vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan, for at det bliver fedt, siger Chakib Guerdali.

Makkerparret har engageret otte DJs, der fra lørdag eftermiddag og omkring seks timer frem, hver spiller et sæt fra Zurf Bar afbrudt af forskellige former for indslag.

Flere af de otte DJs var en del af karnevalets line up i Kildeparken sidste år - blandt andre Patrick Jerry og Keez. Arkivfoto: Martin Damgård

De otte er en blandet flok og flere har tidligere spillet til karnevalsfesten i Kildeparken - blandt andre Patrick Jakobsen med DJ-aliasset Patrick Jerry.

- Det er en ide, vi har gået og tænkt over i lang tid, og så kom corona og det manglende karneval og gjorde det bare endnu mere aktuelt. De seneste uger har vi så kunnet se Martin Jensen lave kæmpe venues på Twitch fra blandt andet fregatten Niels Juel, så nu skal det være, siger Chakib Guerdali.

På Zurf Bar er der kamerafolk, grafikere og en marketingansvarlig, der skal gøre streamet til en lækker oplevelse for brugerne. Flere kameraer sørger for, at man kan se både pult og DJs, som i dagens anledning vil være klædt ud for at give et strejf af karnevalsstemning.

- Og så har vi en gennemgående figur, Spritministeren, der indimellem kommer og spritter det hele af, for at det går ordentligt til, forklarer han.

Fordi det er gratis at se med, er der ingen penge i karnevalsfesten for makkerparret. Men de har tænkt sig at bygge videre på konceptet med de erfaringer, de får i løbet af lørdagen, for de vil med på den bølge, der er med venues på Twitch lige nu.

- Vi har allerede flere ideer til events på lidt usædvanlige steder, og dem arbejder vi videre med, siger Chakib Guerdali.