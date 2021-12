Efter mangel på bioanalytikere: Nu åbner ny uddannelse i Nordjylland

Allerede fra sommer kan UCN tage imod de første studerende på den nye bioanalytikeruddannelse i Hjørring. Det skriver Professionshøjskolen i en pressemeddelelse.

Der er akut mangel på bioanalytikere på de nordjyske hospitaler, men fra sommer kan UCN årligt optage 60 studerende i Hjørring, hvilket betyder, at de første vil være færdiguddannede i 2025.

- Der har både politisk og fra aktørerne på sundhedsområdet været et stort ønske om at etablere den nye uddannelse. Derfor har vi virkelig også lagt os i selen for at få uddannelsen hurtigt op at stå, og vi er meget glade for, at det nu er lykkedes, og at uddannelsen bliver en del af vores i forvejen meget stærke uddannelsesmiljø i Hjørring, forklarer Iben Bøgh Bahnsen, uddannelseschef for UCN’s sundhedsuddannelser.

Tidligere har nordjyder været nødsaget at tage til Aarhus for at læse til bioanalytiker - det er i hvert fald det nærmeste sted at tage uddannelsen.

- Det er vores klare forventning, at den nye uddannelse i Hjørring vil tiltrække flere nordjyske ansøgere, at de vil bo i Nordjylland, mens de studerer, og at de vil søge beskæftigelse i området efter endt uddannelse, siger Iben Bøgh Bahnsen.

Nordjylland har brug for uddannelsen

Region Nordjylland har et stort ønske om at få en bioanalytikeruddannelse til den nordjyske egn.

- Det er enormt positivt, at vi nu får en bioanalytikeruddannelse her til regionen. Vi mangler bioanalytikere, og coronakrisen har sat en tyk streg under behovet for bedre muligheder for rekruttering i de kommende år. Vi kan blandt andet se, at vi med en høj aldersprofil hos de nuværende bioanalytikere på hospitalerne har behov for at få flere unge ind i faget, fortæller Ulla Astman, regionsrådsformand for Region Nordjylland.

Bioanalytikernes arbejde er central for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet og foregår i samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle. Bioanalytikernes arbejde består blandt andet i at analysere biologisk materiale såsom blod- og vævsprøver.