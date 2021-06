En bevægende aften hos PixlArt

Der var i høj grad sendt bud til hele følelsesregistret i forbindelse med den nye udstilling ”Drømmen om Europa” af fotograf Jacob Ehrban. Det var samtidig den store genåbning for PixlArt, der havde tilrettelagt en uhøjtidelig fernisering, som musikeren Michael K satte et underholdende og eftertænksomt punktum for.

Fotograf Jacob Ehrban har siden 2015 fulgt flygtningestrømmen op gennem Europa med sit kamera. Det er blevet til 19 reportagerejser og mellem 100.000-200.000 billeder. 168 af disse billeder er sluppet gennem den flittige, hårdarbejdende og perfektionistisk fotografs ”nåleøje”, og for to måneder siden udkom fotobogen ”Drømmen om Europa”.

Jacob Ehrban har tidligere udstillet hos PixlArt i 2016 med Årets Pressefoto, som også er det billede, han har valgt til forsiden af sin bog. Det var imidlertid første gang han selv besøgte PixlArt, og med egne ord kunne fortælle om sit arbejde. Ehrban fortalte hudløst ærligt om, hvordan strømmen af flygtninge op gennem Europa fik ham til at forfølge historien. Hvordan han kom med et NGO-skib ud og helt tæt på bådflygtninge, hvor han lige på og hårdt blev stillet over for dilemmaet: ville han redde menneskeliv eller fotografere.

Ehrban kom også ind på, hvor meget tid, energi og tålmodighed, det kræver at få det helt rigtig billede, og ikke mindst, at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. – Jeg ønsker at fortælle og vise, hvad der sker i samfundet, fordi jeg mener, at det er vigtigt at vi alle sammen ved det. Mit håb er, at I kan identificere jer med mine billeder – tænk, hvis det var din egen familie, lød det indtrængende. Jeg håber også, at dem, der sidder bag tal, statistikker og politiske beslutninger, ved at der er levende mennesker i den anden ende, som hver dag kæmper for deres liv og tilværelse, lød det bl.a. fra Ehrban, og jeg siger bare, det jeg viser på mine billeder, det finder stadig sted den dag i dag.

For at imødekomme alle retningslinjer var ferniseringen tilrettelagt som en kombination af udstillingshal og udendørs arrangement. Dette setup gav en særlige uhøjtidelig stemning, hvor publikum først hørte Ehrban fortælle grundlæggende om sit arbejde og bogens tilblivelse, og efterfølgende var der Art Talk mellem Tao Lytzen, Jacob Ehrban og publikum.

Alle havde på forhånd fået udleveret et ex. af bogen, så de undervejs kunne sætte billeder på Ehrbans ord, og mange købte efterfølgende den flotte fotobog, som de naturligvis fik signeret.

Musikeren Michael K. sluttede aftenen af med en lille intim koncert, hvor han bl.a. spillede og sang flere af sine personlige portrætter, som også gav anledning til både smil og eftertænksomhed hos tilhørerne.

Årets Pressefoto kunne samme aften ses i den mobile udstillingsenhed PixlBox.

På denne årets første rigtige sommerdag og -aften kunne deltagerne nyde en menu bestående af portionsanrettet pølsebakker med pølser og brød, som man selv skulle grille, og dertil var der fri bar med øl, vin og vand.

Jacob Ehrban benytter i øvrigt sit besøg hos PixlArt til, sammen med sin kone og deres to børn, at tilbringe nogle ekstra dage i det nordjyske bl.a. et besøg i Skagen.