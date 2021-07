Er du frisk på en camp med ung kultur: Ung Kult med ambitionerne i top

NYKØBING:Ung Kult Camp 2021 tager form og Styregruppen har store ambitioner om i år at trække endnu flere unge mennesker til Nykøbing i ugerne 32 og 33.

Håbet om en kulturel camp, der samler unge fra bl.a. Thy og Mors er stort.

- Jeg blev totalt høj af den ekstreme opbakning, vi mødte sidste år både fra lokale virksomheder, fonde og de deltagende unge, så selvfølgelig bliver der også en camp i august i år, understeger projektleder Malte Houe, der også er formand i foreningen Ung Kult, i en pressemeddelelse.

I løbet af de to uger, hvor deltagerne overnatter i campingvogne, er der ud over workshops og tilbud til de overnattende, et tæt pakket program for alle unge, der forhåbentligt kommer både fra Mors, Thy, Skive og resten af Nordvestjylland.

- Det har været vigtigt at bygge bro til Thy og de andre nærliggende kommuner. Vi bor ikke på Nørrebro, og arrangementer for unge hænger ikke på træerne, derfor er ambitionen selvfølgelig at komme så mange unge til gavn som muligt med vores camp, siger Emma Katrine Hargaard fra Ung Kult Camps styregruppe.

Ung Kult Camp vil i løbet af de næste uger præsentere et alsidigt og mangfoldigt program, det vil kunne ses på Facebook og Instagram.

Som det første navn præsenteres standupkomikeren Jakob Thrane. Han er kendt blandt andet fra Stormester og Umage Image på Zulu og vil samle folk til et godt grin.

- Vi håber, at Ung Kult Camp bliver et spændende ungdomsmiljø, hvor kulturaktører kan networke og gæsterne kan få en god kulturoplevelse, som er skabt for unge, af unge, siger Malte Houe.