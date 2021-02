Frederikshavn bliver vært for VM i Floorball i 2023

Netop denne uge kom udmeldingen fra det internationale floorballforbund, IFF: Floorball Danmark skal være værter for U19 Herre-VM i 2023. Verdensmesterskaberne kommer til at foregå i tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune, Arena Nord, Sport Event Danmark og SPORTLIVE, og bygger på mange tidligere erfaringer med store internationale begivenheder. Det oplyser Floorball Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Vi er utvetydigt begejstrede for den tillid, IFF viser os ved at tildele os værtskabet. Vi glæder os til at stable et verdensmesterskab på benene, der er et internationalt publikum værdigt. Med de erfaringer og samarbejdspartnere, der understøtter projektet, er jeg ikke i tvivl om, det kan lade sig gøre, udtaler sekretariatschef i Floorball Danmark, Carsten Provstgaard i pressemeddelelsen.

I hælene på hæsblæsende VM-kvalifikation

Det er ikke noget nyt for Frederikshavn Kommune at koordinere internationale sportsturneringer. I 2015 havde det norske kvindelandshold hjemmebane i Frederikshavn ved VM i håndbold.

I 2020 beværtede Floorball Danmark VM-kvalifikationsrunden for herrer på det danske herrelandsholds hjemmebane i Frederikshavn foran et publikum på mere end 4.000 tilskuere.

Begivenheden var en enorm succes for Floorball Danmark, og levede op til forbundets forventning om, at den skulle agere første led i en længere strategi for større dansk tilstedeværelse og indflydelse på den internationale floorballscene.

- Vi er en kommune, som elsker de store sportsbegivenheder, udtaler Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen (S).

- Det samler folk fra forskellige egne af landet, hvor de mødes om det fællesskab, det giver at opleve og heppe på spillerne. Det, at VM for U19 spilles i Frederikshavn, vidner om, at Frederikshavnkommune er lykkedes med at være værtsby, og vi glæder os til at byde på fantastiske dage, når de internationale spillere ankommer til Frederikshavn.

En enig koalition

Hos en anden bemærkelsesværdig partner til begivenheden, den nationale eventorganisation Sport Event Denmark, der har til formål at bringe elite- og breddesportsbegivenheder til Danmark, ser man også store muligheder som følge af et velafholdt U19 verdensmesterskab.

- Et internationalt ungdomsmesterskab kan ofte bane vejen for et seniormesterskab. Derfor er det glædeligt, at U19 herre-VM i Floorball 2023 netop er blevet tildelt Frederikshavn. Og der er – i denne fortsatte nedlukningstid - brug for at glæde sig og se frem til, Danmark igen er vært for internationale mesterskaber, siger Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark.

Også Arena Nords direktør, Per Malmberg, glæder sig til verdensmesterskaberne:

- Frederikshavn er utroligt stolte over igen at skulle være værter for et stort internationalt Floorballevent. I februar måned 2020 var det herrernes VM-kvalifikationsrunde med 8 nationer. Denne gang et U19 VM med deltagelse fra ikke mindre end 16 nationer over fem dage. Arena Nord er med sine mange faciliteter et perfekt venue for afholdelse af store internationale sportsbegivenheder. De store sportslige events, Frederikshavn er kendt for, er med til at skabe en enorm omsætning for byens erhvervsliv. Det, ikke bare for Arena Nord, men også for hoteller, restauranter og byens detailhandel.

I alt skal der spilles fire VM-puljer, med samlet set 16 landshold fra hele verden. Heriblandt det danske u19-herrelandshold. Puljerne er inddelt i grupper. Gruppe A og B spiller om at gå direkte til semifinalen. Grupperne C & D spiller om at rykke op i gruppe A og B ved næste U19 VM.

Danmarks kampe bliver sendt direkte på SPORTLIVE, som er blandt de tætte samarbejdspartnere på verdensmesterskaberne, og som bistår Floorball Danmark ved produktion og dækning af kampene.