Fyrværkeri bliver vildere end nogensinde

AALBORG:Når Aalborg til sommer for sjette gang er vært for den store internationale kapsejlads for sejlskibe, The Tall Ships Races, vil det afsluttende fyrværkeri igen sætte Danmarksrekord.

Fyrværkeriet, der blev affyret som kulmination på Aalborgs værtskab for The Tall Ships Races i 2019, var dengang det største, der var afviklet på dansk grund.

Arrangørerne af The Tall Ships Races 2022 Aalborg kan nu afsløre, at fyrværkeriet vil blive endnu større og flottere, når afslutningen på næste års værtskab bliver markeret lørdag 6. august 2022 - det skriver de i en pressemeddelelse.

Det sker takket være erhvervsmanden Eigild Christensen, der også i 2019 var garant for fyrværkeriet:

- Det var fantastisk at få lov til at invitere Aalborg, Nordjylland og gæsterne fra det øvrige Danmark og udland på en uforglemmelig totaloplevelse i 2019, hvor fyrværkeriet stod utroligt smukt med de flotte sejlskibe som kulisse, fortæller Eigild Christensen og tilføjer:

- Da muligheden bød sig for at gentage succesen, var det ikke svært at træffe valget. Selvfølgelig skal vi have et fyrværkeri i verdensklasse i 2022, og det skal ikke stå i skyggen af tidligere års fyrværkeri.

I 2019 blev der også sat Danmarksrekord til Tall Ships Race. Du kan se, hvordan det så ud herunder.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er begejstret for udsigten til endnu et overdådigt syn på Aalborgs skyline:

- Fyrværkeriet i 2019 var en virkelig stor oplevelse for mig. Det tror, jeg det var, for alle der så det. Jeg er taknemmelig for, at Eigild Christensen endnu én gang vil sørge for, at vi til næste år kan få et fyrværkeri, som igen vil flytte grænserne for det mulige og efterlade varige spor i publikums sommerminder fra Aalborg, forklarer han.

Det er igen Højen & Magic Fyrværkeri ApS, der er ansvarlige for at sammensætte og afskyde fyrværkeriet.

Arrangørerne forventer at tiltrække 700.000 gæster i dagene 4. til 7. august, hvor Aalborgs værtskab finder sted.