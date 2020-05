Glæd dig: Her får du fem dage med drive-in-koncerter

AALBORG:Du kan godt begynde at glæde dig, for juni byder på en række drive-in-koncerter, familieunderholdning og comedy i Aalborg Lufthavn.

Det foregår i løbet af fem dage, og på programmet er indtil videre L.O.C, Mads & Monopolet samt Onkel Reje.

At det er kommet så vidt, skyldes et samarbejde mellem en række kulturaktører i Aalborg Kommune og Aalborg Lufthavn, der kommer til at danne fysisk ramme om drive-in-koncerterne med danske kunstnere. Der vil være livekoncerter i dagene fra onsdag 3. juni til og med søndag 7. juni.

For at realisere dagene med de store drive-in-koncerter har en række kulturaktører i Aalborg Kommune fundet sammen om at give musikken nyt liv. Nibe Festival, Aalborg Karneval, Aalborg Kongres & Kultur Center, Musikkens Hus, Aalborg Events og Visit Aalborg skaber sammen med Live Nation en helt ny liveoplevelse i Aalborg.

- I Aalborg udvikler vi tingene sammen og er rigtig dygtige til at samarbejde, så tingene sker, og nye ideer blomstrer. Med drive-in-koncerterne i Aalborg Lufthavn må man sige, at vi udvikler musikken sammen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse.

- Musikalske oplevelser er noget af det, jeg savner rigtig meget i denne specielle tid, så jeg glæder mig helt vildt.

Live Nation sikrer sig med forholdsregler og denne koncertform, at alle myndighedskrav efterleves, så det bliver en tryg og stor begivenhed sammen med hundredvis af andre biler og deres passagerer at få én på opleveren i Aalborg Lufthavn.

Billetsalget starter på onsdag, 13. maj, kl. 10.00 på driveinlive.dk/