Guidede ture på Hanstholm Havn

HANSTHOLM:Denne sommer bliver det for første gang muligt for besøgende at komme på en guidet tur ind på Hanstholm Fiskeauktion og tage med på en havnerundfart i selve havnen. Samtidig åbner en ny velkomstplads med to infobokse som møde- og informationssted for besøgende.

Det er gennem arbejdet i ”Styregruppen for samspillet havn og by” og det kommende ”Showroom for fiskeriet” at de guidede ture og havnens velkomstplads lanceres.

- Dette er første skridt i at åbne havnen mere for besøgende og lede dem sikkert rundt. Vi ved, at mange turister går rundt på må og få - nu vil vi gerne samle dem, og give dem en fortælling om den kæmpestore, rå og autentiske havn, som drager så meget. Vi har samlet en række oplevelser, som vi glæder os til at høre de besøgendes reaktioner på, fortæller projektleder Jeanette Lund Houe.

De første ture har været afviklet med et fint deltagerantal.

De morgenfriske kan mødes klokken 6.30 og blive guidet rundt på havnen og fiskeauktionen af ældre fiskere eller andre, som kender havnen som deres egen bukselomme.

WestWind og Rederiet Gule Rev indbyder de sejlglade til havnerundfarter, hvilket også sker med følgeskab af en guide.

Her kommer man rundt i havnen og får fortællingen om, hvad der sker på en moderne fiskerihavn.

Øvrige aktører i og omkring Hanstholm tilbyder desuden historiske ture med fokus på den vilde natur, vragsafari samt kortvarige familiefisketure og længere fisketure for sejlglade lystfiskere.

Alle besøgende bydes velkommen på den nye velkomstplads, som ligger lige overfor SPAR på havnen.

Her finder man to infobokse med information om, hvad der sker på en travl fiskerihavn - for eksempel hvilke arter der bliver solgt flest af på fiskeauktionen, og hvordan fiskene bliver fanget.

Der vil blive sat et stort infoskilt op, så pladsen er let at finde for besøgende.

Adressen er Kai Lindbergs Gade 76.

Turene kan ses på https://www.hanstholmhavn.dk/da/oplev-havnen

Billetter bestilles på tourdethy.billetexpressen.dk eller via oplyste kontaktinformationer og ses også på thy360.dk samt Destination Nordvestkystens nye app.