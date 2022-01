Her rykker elektronikgigant ind i Frederikshavn

Frederikshavn: Elektronik- og hvidevarekæden POWER rykker for første gang nord for Aalborg, hvor kæden åbner en ny butik i Frederikshavn på 2200 kvadratmeter på Grønlandsvej 22, hvor der tidligere har ligget en Jem&Fix. Der skal ansættes cirka 35 lokale medarbejdere i butikken, som senest åbner op til jul 2022.

- Jeg kan roligt sige, at vi har glædet os meget, meget længe til at komme herop i den nordlige del af landet. Vores analyser viser tydeligt, at frederikshavnerne kommer til at opleve markant lavere priser på elektronik og hvidevarer, siger Jesper Boysen, der er administrerende direktør i POWER.

Direktøren håber at åbningen af den nye POWER forretning kan få en positiv indflydelse på resten af det lokale forretningsliv i Frederikshavn.

Jesper Boysen, administrerende direktør hos Power, ser frem til at åbne de nye butikker i Frederikshavn og Hjørring. Pressefoto.

- I dag må borgerne i Frederikshavn og omegn jo køre til Aalborg for at købe elektronik – og når de så er der, handler de jo samtidig tøj, møbler og øvrige forbrugs- og dagligvarer. Jeg håber, at vi med en lokal POWER-butik kan hjælpe med til, at noget af den handel bliver fastholdt inden for byskiltene, forklarer Jesper Boysen.

I samme ombæring oplyser POWER direktøren, at butikken i Frederikshavn ikke bliver den eneste, som kæden åbner i Vendsyssel. Hjørring kan også se frem til at få en ny elektronikforretning til byen.

- Jeg må sige, at vi har fået eminent assistance af ejendomsmægler Calundan i arbejdet med at finde en god placering i byen. Vi har oplevet en helt enorm velvilje, og vi håber, at de også kan være os behjælpelige med at finde en god placering i Hjørring, som bliver den næste nordjyske tegnstift, der skal sættes i POWER-kortet.