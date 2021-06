Hjørring Revyen udsolgt: Du har dog stadig en chance for at se den - se her hvordan

Hjørring Revyen 2021, der har premiere på Vendsyssel Teater lørdag, melder nu alt udsolgt.

Omkring 11.300 billetter har været til salg - eller reelt kun omkring halvdelen, da cirka 6000 havde gemt billetterne fra sidste års aflyste revy.

Revy-direktør Henrik Baloo Andersen påpeger, at det alligevel vidner om en stor forhånds-interesse, at der allerede nu er udsolgt.

På grund af corona-restriktionerne bliver der kun lukket 262 ind pr. forestilling.

Går man nu og ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at få billet til årets forestilling, så er der håb endnu.

Revy-direktøren tror på, at der er mulighed for at lave en ekstra forestilling, men datoen vil i så fald først blive meldt ud om en uges tid. Desuden er der også folk, der melder fra på grund af sygdom eller andet.

Og vil man have en chance for at komme med på afbud - eller få plads ved en eventuel ekstra-forestilling - så er det en god ide at skrive sig på en venteliste, som revyen netop har oprettet på sin hjemmeside.

Årets revyhold er Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre og Troels Malling.