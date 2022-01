Hobro Dyrskue får comeback i forstærket og moderniseret udgave

Efter tre års pause - to af dem på grund af corona - vender Hobro Dyrskue tilbage. Det sker lørdag den 4. juni 2022. Forberedelserne er allerede godt i gang.

- De seneste års ufrivillige pause har givet os mulighed for at sammensætte en ny styregruppen bag dyrskuet, og samtidig gentænke måden dyrskuet afvikles på, fortæller Christian Bøgh, der er ny formand for styregruppen.

Christian Bøgh er landmand og er opvokset med deltagelse på Hobro Dyrskue, som hans forældre var trofaste deltagere til.

- Vi kommer til at kombinerer nogle af dyrskuets mange, populære traditioner med nye tiltag og en række spændende fornyelser. Det bliver med andre ord et dyrskue i en moderniseret udgave, men med respekt for skuets historie.

Samarbejder med handel

- I år bliver det blandt andet i tæt samarbejde med Hobro Handel, der vil holde Open By Night aftenen før, hvor der på en eller anden måde bliver et landbrugstema i butikkerne. På den måde gør vi det i endnu højere grad til en begivenhed for hele byen, fortæller Christian Bøgh, der bakkes op af Birthe Balle, der er dyrskuets eventkoordinator i den nye styregruppe.

- Hobro Dyrskue er en tradition, der skal holdes i hævd. Det er med til at forene land og by, og fortælle den gode og positive historie fra og om landbruget.

Styregruppen arbejder på en række nye tiltag. Det er blandt andet med en større maskinudstilling inde på selve pladsen, ligesom der vil blive et endnu større område med forskellige aktiviteter for børn.

- Her arbejder vi i øvrigt intenst på at få et trækplaster, som børnene vil elske. Men det er endnu ikke helt på plads, så jeg tør ikke røbe navnet endnu, fortæller Birthe Balle, og fortsætter:

- Som noget nyt har vi også udliciteret alle vores opgaver omkring bespisning til en række forskellige lokale leverandører, og aftenens store fest holder vi ikke på pladsen, men i Hobro Idrætscenter.

Kæmpestort arbejde

- Tidligere stod vi selv for maden, og rekrutterede en masse frivillige til at hjælpe, men det var et kæmpestort arbejde. Derfor er vi overbeviste om, at den her model er meget bedre, og giver os mulighed for at bruge vores kræfter på at udvikle dyrskuet.

- Vi er allerede blevet kontaktet af en del interesserede udstillere, så det lover godt. Vores mål er, at Hobro Dyrskue kommer til at tiltrække mellem 1.500 og 2.000 besøgende, slutter Birthe Balle.

Hobro Dyrskue blev etableret i 1873, og kan næste år, i 2023, derfor fejre et flot 150-års jubilæum.