I dag åbner zoo igen: Du kan glæde dig til mange nye dyrebørn

AALBORG:Det har været 10 lange uger for Aalborg Zoo. Men i dag sker det.

Her i formiddag genåbner haven på Mølleparkvej endelig billetlugerne og lukker gæster ind igen.

- Vi er allesammen så glade, det er en stor befrielse, at vi nu åbner igen, siger Henrik Johansen, direktør i Aalborg Zoo.

- Jeg har gået rundt i haven og føler virkelig, at vi har styr på det. Nu bliver det bare dejligt at vise vores smukke have frem til andre også.

Og du kan glæde dig til masser af oplevelser i zoologisk have de kommende uger. I den ufrivillige coronapause har dyrene nemlig haft travlt med at få nye små, så der er masser af dyreunger at spotte på turen rundt i haven.

Du vil blandt andet kunne se en bavianunge, gedekid og en mini giraf, mens der også er en ny kænguru og kapivar.

- Derudover har vi også vores fantastiske dinosaur-udstilling, der er helt unik. Den er lavet af Lars Jeppesen, der også stod bag vores julebelysning, og han har virkelig givet den gas. Jeg synes, udstillingen er megafed, siger Henrik Johansen.

- Gæsterne kan også glæde sig til, at vi har fået en gangbro ud over savannen. Det betyder, at man kommer tættere på dyrene og også får et bedre overblik.

Foto: Lasse Sand

Henrik Johansen understreger, at sikkerheden for både gæster og ansatte har havens førsteprioritet. Derfor vil der også være nogle ændringer, når du er på besøg.

Zoo har sat afstandsmarkeringer og skiltning op i haven, og beder gæsterne om at tage særligt hensyn på legepladser, spisepladser og smalle arealer, så der ikke bliver trængsel.

- Og vi opfordrer også til, at man køber sin billet på forhånd, siger Henrik Johansen.

Zoo holder åbent kl. 10-18 på hverdage og kl. 10-19 i weekender og helligdage. Fra på mandag 1. juni har de åbent kl. 10-19 alle dage.