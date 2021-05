- Ja tak, så er vi tilbage!

HJØRRING:Revyholdet er ankommet til byen, og dermed begynder nedtællingen nu for alvor til Hjørring Revyen 2021.

12. juni er der premiere - og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorvidt skuespillerne glæder sig til åbningsdagen, så kan man ifølge revydirektør Henrik Baloo Andersen godt pakke enhver usikkerhed væk.

- Det bliver lidt ligesom at lukke køer på græs igen, fastslår han.

2020-udgave aflyst

Årets revy kommer nemlig i kølvandet på en aflyst 2020-udgave - og ovenpå et forår her i 2021 hvor mange andre begivenheder er aflyst. Men det har dog ikke givet væsentlig usikkerhed i Hjørring.

- Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at vi ville komme til at spille. For mig var nok mere et spørgsmål om, om vi kunne få lov at lukke 411 tilskuere ind til hver forestilling, siger Henrik Baloo Andersen.

Henrik Baloo Andersen, revydirektør, ser frem til årets premiere.

De 411 tilskuere er, hvad der normalt er plads til i den store sal på Vendsyssel Teater - men grundet corona-restriktioner må blot 262 lukkes ind til hver af årets revyforestillinger.

- Men vi kan få det til at løbe rundt med 262 tilskuere på grund af vores fine sponsoropbakning, og det er vi heldige med.

God tid til forberedelse

Forud for ankomsten til Hjørring har revyholdet været samlet til prøver i København i de seneste fire uger. Både materialet til numrene samt den ledsagende musik er stort set ved at være på plads - og så godt har man faktisk aldrig tidligere været med på nuværende tidspunkt, siger Henrik Baloo Andersen.

Holdett bag Hjørring Revyen kan glæde sig over, at kun 1.800 af 11.000 billetter er tilbage. Så der er snart udsolgt.

- Vi har selvfølgelig også haft mulighed forberede os i to år, men det skal sikkert nok blive stresset til sidst alligevel, siger han med et smil.

Fra Vestbjerg til Hjørring

Årets skuespillerhold består af Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre og Troels Malling.

Troels Malling er - i modsætning til de andre - med for første gang i Hjørring. Idet han er opvokset i Vestbjerg, så har Hjørring Revyen altid været velkendt for ham.

- Det har stået for mig som en revy, der altid har haft sin plads på landkortet. Det har været en revy, der er blevet talt om, og jeg kommer heroppefra, så synes jeg, det ville være sjovt at være med, nu hvor muligheden opstod.

For Troels Malling har corona-året været specielt, og faktisk har det sat mange ting i relief.

- Nærmest alt, hvad jeg har skullet lave i løbet af det seneste år, er blevet aflyst eller udsat. Så alt har været anderledes. Og vi har vel allesammen haft en tvivl om, hvad der skal ske i fremtiden. Så pludselig finder man ud af, hvor skrøbeligt alt faktisk er. Selvfølgeligheden er forsvundet, og det betyder, at jeg går til den her revy med en kæmpestor ydmyghed, forklarer Troels Malling.

Troels Malling ser i den grad frem til at stå på en scene foran publikum.

- Det her er jo også er et tegn på, at nu lysner det virkelig. Og jeg må siges, at jeg faktisk har undervurderet den glæde, som folk har ved at samles. Jeg er blevet mindet om, at det, vi (skuespillere, red.) laver, betyder noget for folk.

Troels Malling mener, at folk i den grad trænger til at grine igen - og han tør godt udstede grine-garanti til Hjørring Revyen 2021.

Der er i øvrigt snart udsolgt til årets udgave af revyen. Kun 1.800 af de sammenlagt 11.000 billetter er tilbage. Hjørring Revyen har forestillinger frem til 31. juli.