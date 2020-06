Kæmpe scoop: Lukas Graham spiller på virtuel Nibe Festival

AALBORG:Godt nok er de store festivaler og koncerter udskudt til næste år, men derfor er der stadig mulighed for at få fede oplevelser her i 2020.

En af dem får du serveret ganske gratis af ANR og Radio NORDJYSKE, når de i samarbejde med Nibe Festival laver en virtuel udgave af festen i Skalskoven fredag 3. juli.

De første navne på plakaten - i form af Noah, Scarlet Pleasure, Christopher og Jonah Blacksmith er allerede offentliggjort - og nu er kanalerne klar med et ægte scoop.

Den virtuelle festival bliver nemlig headlinet af ingen ringere end Lukas Graham.

- Det siger næsten sig selv, at vi ikke kan få armene ned over, at Lukas Graham er med på at lege virtuel festival sammen med os. De er trods alt det største danske navn med international succes i blandt andet USA og Europa, siger musikchef på ANR og Radio NORDJYSKE Jan Jensen.

Og du har virkelig noget at se frem til, lover musikchefen.

- Jeg kan allerede nu afsløre, at de - ligesom alle de andre artister på plakaten - leverer varen. Lukas Graham er bare prikken over i'et i et forvejen stærkt line-up.

Lukas Graham skulle have været en del af programmet til Nibe Festival 2020. Arkivfoto: Michael Koch

Her er programmet:

Den virtuelle festival har to scener: “ANR-scenen” og “Radio NORDJYSKE-scenen”. Der bliver varmet op allerede fra morgenstunden på radiokanalerne med masser af festivalstemning. Og så kan du ellers lege med hjemme i haven, slå et telt op og finde et par lunke dåseøl, før det går løs.

13.30 Christopher (ANR)

14.30 Jonah Blacksmith (Radio NORDJYSKE)

15.30 Scarlet Pleasure (ANR)

16.30 Noah (Radio NORDJYSKE)

17.30 Lukas Graham (begge kanaler)

Du kan høre koncerterne på de to radioers kanaler eller se dem på deres Facebook-sider.