Kattens Værn inviterer til "Tøm Internatet"

AALBORG:Det er højsæson for killinger, og det betyder desværre også, at det er højsæson for dumpede killinger og et internat overfyldt med nuttede killinger.

Så står du og mangler et lille nyt familiemedlem, så er det altså nu, du skal slå til. Kattens Værn inviterer nemlig nu på fredag 13. august til Tøm Internatet hos Kattens Værn i Aalborg. Det foregår i tidsrummet 12.00 til 20.00, hvor det vil være muligt at finde det helt rigtig match til familieforøgelsen.

Adopterer du en kat netop denne dag, får du ikke bare en kat med hjem, der følger også en række ekstra ting med, som du og din nye ven får brug for i jeres første tid sammen. Der er blandt andet tale om kattelegetøj, kattegrus og kattesnacks.

Hvad: Tøm Internatet

Hvor: Kattens Værn, Struervej Struervej 80, 9220 Aalborg

Hvornår: Fredag d. 13. august fra 12.00-20.00

Du kan læse mere - og se de søde killinger på Kattens Værns hjemmeside her.